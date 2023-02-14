В прошлом году Финляндия закрыла свою восточную границу из-за агрессивной войны России в Украине, но это не повлияло на шоп-туры через Норвегию. Финская таможня никак не может на это повлиять из-за правил Шенгенской зоны, пишет Limon.ee.
Россияне нашли лазейку и свободно ездят в Финляндию
В Нейдене, на финско-норвежской границе, автомобили с российскими номерами и гражданами РФ в них пересекают границу почти каждый день, чтобы съездить за покупками. Покупатели приезжают из России через Норвегию в Финляндию. Такое путешествие совершенно законно, поскольку, пройдя норвежский пограничный пункт Стурскуг и добравшись до Финляндии, эти путешественники имеют право передвигаться по всей Шенгенской зоне, сообщает yle.fi.
Для Финляндии, которая закрыла свою границу с Россией для туристов, отменила визы и новые не выдает, ситуация становится все более абсурдной. Финляндия также ввела санкции на товары, которые нельзя экспортировать в Россию. Санкции ЕС в отношении России включают запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, то есть товаров стоимостью более 300 евро.
Яри Кекяле, управляющий магазином Nord1 Market в Нейдене, заявил, что они больше не будут оформлять россиянам такс-фри.
"Мы приняли это решение прошлой весной. Этим шагом мы показываем, что не хотим поддерживать войну России в Украине", - пояснил владелец магазина.
По словам управляющего K-Market в Няэтямё (Нейдене) Юха-Матти Лиаса, российские покупатели приходят в магазин с готовыми списками покупок. Они покупают большое количество шоколада, сыра и кофе. Уличная обувь Kuoma также очень популярна. Однако стоимость покупок не должна превышать 300 евро, чтобы не превысить таможенные ограничения.
Юха-Матти Лиас говорит, что беспошлинная продажа в их магазине ограничена продуктами, которые не входят в список запрещенных товаров.
"Мы являемся продуктовым магазином, поэтому в принципе не предлагаем запрещенные товары. Мы работаем по правилам. Правила устанавливает кто-то другой. У нас нет никакой свободы действий на этот счет. Мы можем написать на этикетке такс-фри, но таможня проверяет, чтобы товар попал к нужному человеку", - объясняет Лиас.
Туристы смогут купить желаемый продукт, если не потребуют освобождения от уплаты налогов. В таких ситуациях магазин не будет просить предъявить паспорт. Однако финская таможня не позволит экспортировать этот продукт в Россию, если он попадает под санкции.
"Наша задача - следить за экспортом товаров из Финляндии. Когда товары идут через Норвегию в Россию, контролировать это - задача норвежской таможни. Мы ничего не можем с этим поделать", - говорит Кари Ханну, начальник таможни в Торнио, Финляндия.
Финский доцент уголовного права Тату Хюттинен из Университета Турку пояснил, что инструкции Министерства иностранных дел и властей в целом в принципе должны выполняться. Хюттинен добавил, что проверка действия санкций обычно является задачей властей, а не частных организаций.
Вообще, он считает отказ от безналоговой продажи более понятной ситуацией, чем отказ от продажи в других случаях, когда безналоговые покупки в Финляндии не разрешены.
По данным Министерства иностранных дел Финляндии, вопрос о продаже санкционных товаров должен решаться в каждом конкретном случае, поскольку на практике бывает трудно определить, куда направляется товар.
Лиас добавил, что у россиян своя система покупок. Люди приезжают на микроавтобусах, и женщины-пенсионерки покупают столько, сколько позволяет закон, и везут это в Россию на основании заказов, сделанных заранее.
Согласно российскому законодательству, одному человеку разрешено провозить через границу около 50 килограммов товаров без уплаты налогов.
Обычно водители одни и те же, но пассажиры могут переходить из одного автобуса в другой. Гонорар за работу в качестве так называемого "киловодителя" составляет около 20 евро, которые используются для совершения собственных покупок, и сама поездка в Финляндию для него тоже бесплатная.
Качественные товары можно купить в Финляндии по более низкой цене или по той же цене, что и в России. Теперь, когда война в Украине, спровоцированная Россией, длится уже почти год и многие западные компании покинули РФ, доступность западных товаров в России снизилась.
Россияне продают в интернете продукты, купленные в Финляндии и Норвегии. Здесь продаются кофе, шоколад, обувь Kuoma, детская одежда и аксессуары, витамины и многое другое.
Кроме того, товары, импортируемые из Финляндии и Норвегии, рекламируются в обычных магазинах, в том числе в Мурманске и на Кольском полуострове. Здесь много небольших магазинов, бутиков, ларьков и киосков, где продаются только финские промышленные товары и продукты питания.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!