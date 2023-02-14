Россияне нашли лазейку и свободно ездят в Финляндию

Юха-Матти Лиас говорит, что беспошлинная продажа в их магазине ограничена продуктами, которые не входят в список запрещенных товаров.

"Мы являемся продуктовым магазином, поэтому в принципе не предлагаем запрещенные товары. Мы работаем по правилам. Правила устанавливает кто-то другой. У нас нет никакой свободы действий на этот счет. Мы можем написать на этикетке такс-фри, но таможня проверяет, чтобы товар попал к нужному человеку", - объясняет Лиас.

Туристы смогут купить желаемый продукт, если не потребуют освобождения от уплаты налогов. В таких ситуациях магазин не будет просить предъявить паспорт. Однако финская таможня не позволит экспортировать этот продукт в Россию, если он попадает под санкции.

"Наша задача - следить за экспортом товаров из Финляндии. Когда товары идут через Норвегию в Россию, контролировать это - задача норвежской таможни. Мы ничего не можем с этим поделать", - говорит Кари Ханну, начальник таможни в Торнио, Финляндия.

Финский доцент уголовного права Тату Хюттинен из Университета Турку пояснил, что инструкции Министерства иностранных дел и властей в целом в принципе должны выполняться. Хюттинен добавил, что проверка действия санкций обычно является задачей властей, а не частных организаций.

Вообще, он считает отказ от безналоговой продажи более понятной ситуацией, чем отказ от продажи в других случаях, когда безналоговые покупки в Финляндии не разрешены.