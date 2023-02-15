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Прусикин в чулках, Пугачева с детьми, а Стужук в красном: звезды в День святого Валентина

rus.tvnet.lv
Прусикин в чулках, Пугачева с детьми, а Стужук в красном: звезды в День святого Валентина
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С подборке фотографий RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели День святого Валентина. 

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София Стужук Фото: https://www.instagram.com/sofia_stuzhuk/?hl=ru

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