С подборке фотографий RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели День святого Валентина.
Прусикин в чулках, Пугачева с детьми, а Стужук в красном: звезды в День святого Валентина
Максим Галкин поделился забавным роликом с детьми Лизой и Гарри. За кадром можно услышать голос Аллы Пугачевой
Анна Седокова получала поздравления
Стас Давыдов выпустил новый ролик
Оригинальное поздравление от солиста Little Big Ильи Прусикина. Как вам чулки?
Светлана Лобода говорит о любви
Праздничная София Стужук
Домашняя Настя Каменских
Вдохновленная Рената Литвинова
Сердечки от Евгения Чичваркина
Ольга Камбала и Элина Пакалне побывали в гостях у RUS TVNET
Праздничный Ральф Эйландс
Группа Mazais Princis
Ренарс Зелтиньш с супругой
Эвелина Паркере задержалась в постели
Кашерс с супругом Янисом
Ивета Симсоне провела этот день со спортом
Семейный праздник Иевы Флоренце
Валентинка от модели Монами Фрост
Воспоминания от Интарса Бусулиса
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