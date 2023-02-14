Инфографика ⟩ В прошлом году уровень рождаемости в Латвии был самым низким за последние 100 лет

Как отмечает ЦСУ, уровень рождаемости в Латвии в 2022 году был самым низким за последние 100 лет.

Наибольшее число новорожденных было зарегистрировано в июне прошлого года - 1452, что на 5,1% меньше, чем в июне 2021 года, а наименьшее число - в ноябре, когда родилось 1053 ребенка, что на 23,4% меньше, чем за соответствующий месяц 2021 года.

В 2022 году родилось 7945 мальчиков, что на 11,4% меньше, чем в 2021 году, и 7590 девочек, что на 10,2% меньше.

В 2022 году в Латвии зарегистрировано 30 346 смертей, что на 12,3% или 4254 меньше, чем в 2021 году, когда смертность во время пандемии Covid-19 была самой высокой за последние 20 лет.

Как отмечает ЦСУ, до пандемии, в 2012-2019 гг., количество смертей имело тенденцию к снижению, а в 2022 году увеличилось на 9,5% по сравнению с 2019 годом.

Естественный прирост населения Латвии остается отрицательным с 1990 года, но в 2022 году, как и в предыдущем, число умерших превысило число родившихся в два раза, или на 14 811 человек. Самой большой эта разница была в 2021 году, когда умерших было на 17 180 больше, чем родившихся.

В 2022 году в Латвии было зарегистрировано 12 110 браков, что на 7,9% или 882 брака больше, чем в предыдущем году.

На 1 января 2023 года население Латвии составляло 1,891 млн человек, что на 15 200 человек больше, чем 1 января 2022 года, так как в численности населения согласно практике стран ЕС учитываются украинские беженцы.