ГЛАВНОЕ ЗА 14 ФЕВРАЛЯ ⟩ Закрытие части латвийских школ, жестокое убийство жеребенка и игра "Латвия для веселых"

Обобщив информацию о привычках жителей отмечать День святого Валентина, можно заметить, что в этот праздник любви в покупательских корзинах чаще обычного преобладают всевозможные цветы.

Российский журналист и блогер Юрий Дудь продал свой двухэтажный дом в скандинавском стиле площадью 315 квадратных метров, расположенный в Новой Москве, пишет Spletnik.ru.

Страсти по Нетребко в Германии продолжаются. Вместо отказавшихся выступать с ней на одной сцене украинских музыкантов висбаденский фестиваль пригласил Pussy Riot. Однако панк-коллектив приехать отказался. Что дальше?



Самое главное, что гости остались довольны и даже поспешили похвастаться счетом на 749 евро за ужин на двоих в одном из самых дорогих ресторанов Таллинна. Нет, вы не ослышались, это верная сумма, включающая налог с оборота. В мишленовских ресторанах такое бывает и отбоя от клиентов нет, пишет Limon.ee.

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали кисти рук.

Линде (имя изменено) было всего 15 лет, когда она начала переписываться с парнем из своего города в социальной сети Facebook. Молодые люди переписывались несколько месяцев, пока наконец не договорились встретиться в реальной жизни. Придя к условленному месту встречи, Линда поняла, что ей грозит опасность и что не все, что происходит в интернете, правда.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала, что много переживала из-за скандала вокруг совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

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