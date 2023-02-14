Подходит к концу вторник, 14 февраля, надеемся, что все успели поздравить своих любимых. А обо всем, что произошло в Латвии и мире, можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
ГЛАВНОЕ ЗА 14 ФЕВРАЛЯ ⟩ Закрытие части латвийских школ, жестокое убийство жеребенка и игра "Латвия для веселых"
Новости Латвии:
В ближайшие четыре года должна быть закрыта или реорганизована десятая часть латышских школ. Это предусмотрено проектом плана действий правительства, а Министерство образования и науки (МОН) уже приступило к формированию рабочей группы, которая должна решить, какие школы нуждаются в изменениях и как их добиться, пишет Latvijas Avīze.
В субботу, 11 февраля, в Елгаве на втором этаже девятиэтажного дома 602-й серии обрушился балкон. По счастливой случайности никто не пострадал, однако это уже второй за несколько лет случай в этом доме, сообщает Rus.LSM.lv.
В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 15 535 новорожденных, что на 1885, или на 10,8%, меньше, чем в 2021 году, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Большинство монет имеют небольшую начальную стоимость, однако есть и такие, которые стоят гораздо дороже номинала. Некоторые нумизматы готовы отдать за редкие монеты, имеющие уникальные элементы, значительные суммы денег, пишет испанский портал lasprovincias.es.
В январе этого года женщина с восьмилетней дочерью Лейлой и ее подругой посетила детский парк развлечений MaryMaris, находящийся в торговом центре Akropole Rīga. Однако отдых закончился несчастьем - ребенок сломал ногу, сообщает передача Bez Tabu.
Президент Эгил Левитс во вторник, 14 февраля, обратился к депутатам Европарламента, подчеркнув, что быть "на правильной стороне истории" означает быть на стороне Украины. После выступления президента почти все депутаты Европарламента аплодировали стоя, кроме Татьяны Жданок, которая осталась сидеть.
В Сигулде зверски убили жеребенка. Государственная полиция возбудила уголовное дело.
За рубежом:
В прошлом году Финляндия закрыла свою восточную границу из-за агрессивной войны России в Украине, но это не повлияло на шоп-туры через Норвегию. Финская таможня никак не может на это повлиять из-за правил Шенгенской зоны, пишет Limon.ee.
Вооруженным силам РФ в Украине отдан приказ наступать на многих участках фронта, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине.
В результате стрельбы в Университете штата Мичиган, США, в понедельник были убиты по меньшей мере три человека, еще пятеро пострадали, сообщает Reuters.
Власти России за последние годы построили железнодорожные ветки, ведущие ко всем основным резиденциям президента РФ Владимира Путина, а также несколько секретных станций, сообщило во вторник, 14 февраля, в Telegram расследовательское издание "Проект".
В ходе политических консультаций Латвия и Эстония подчеркнули необходимость диалога с третьими странами, чтобы снизить риски обхода санкций против России, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии.
За последние сутки армия Украины сбила два российских самолета и нанесла удары более чем по 20 местам сосредоточения живой силы противника, сообщил во вторник Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет УНИАН.
Разгром российской колонны под Угледаром, в результате которого, по подсчетам различных источников, были уничтожены или подбиты более 30 единиц бронетехники, стал одной из самых обсуждаемых тем после предполагаемого начала большого российского наступления в Украине.
В ночь на 13 февраля в телеграм-канале, связанном с ЧВК "Вагнер", появилось видео "казни" бывшего заключенного, завербованного на войну в Украине и попавшего в плен. Это уже второе такое видео за последние месяцы - предыдущее, на котором кувалдой забивают россиянина Евгения Нужина, вышло в ноябре.
Чиновники администрации президента США Джо Байдена предупредили власти Украины, что настал решающий момент для изменения траектории войны, пишет "Медуза" со ссылкой на The Washington Post.
Популярный российский журналист, бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, что 24 февраля прошлого года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, ему позвонили из Кремля и сказали "Тебе кранты".
Корабли российского военно-морского флота начали выходить в море с тактическим ядерным оружием - впервые за последние 30 лет, утверждает разведка Норвегии.
Интересное чтиво:
Где в Риге находится остров Любви? А какие конфеты Laima были созданы для признания в любви? А сколько длился самый долгий поцелуй в мире?
Apple и Google, а также производители смартфонов, такие как Samsung, регулярно выпускают обновления программного обеспечения и операционной системы для устранения различных недостатков. Пользователи телефонов имеют дурную привычку практически бесконечно откладывать обновления ПО, тем самым ставя под угрозу безопасность своих данных (и не только).
Обобщив информацию о привычках жителей отмечать День святого Валентина, можно заметить, что в этот праздник любви в покупательских корзинах чаще обычного преобладают всевозможные цветы.
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Страсти по Нетребко в Германии продолжаются. Вместо отказавшихся выступать с ней на одной сцене украинских музыкантов висбаденский фестиваль пригласил Pussy Riot. Однако панк-коллектив приехать отказался. Что дальше?
Самое главное, что гости остались довольны и даже поспешили похвастаться счетом на 749 евро за ужин на двоих в одном из самых дорогих ресторанов Таллинна. Нет, вы не ослышались, это верная сумма, включающая налог с оборота. В мишленовских ресторанах такое бывает и отбоя от клиентов нет, пишет Limon.ee.
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали кисти рук.
Линде (имя изменено) было всего 15 лет, когда она начала переписываться с парнем из своего города в социальной сети Facebook. Молодые люди переписывались несколько месяцев, пока наконец не договорились встретиться в реальной жизни. Придя к условленному месту встречи, Линда поняла, что ей грозит опасность и что не все, что происходит в интернете, правда.
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