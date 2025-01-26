Диктатор Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, "победил" на фарсовых президентских выборах в Белоруссии в воскресенье, 26 января, заявили власти по результатам "опроса избирателей".
Фото ⟩ Лукашенко побеждает на так называемых выборах с результатом 87,6%, показал "опрос избирателей"
Авторитарный лидер получил 87,6% голосов, говорится в сообщении Белорусского комитета молодежных организаций, организовавшего "опрос".
Остальные кандидаты, все лояльные режиму, получили от 1,2% до 2,7%. Против всех проголосовали 5,1% избирателей, сообщили организаторы "опроса".
Белорусское оппозиционное издание "Наша Нива" опубликовало новость об официальном опросе под заголовком
"Лукашенко нарисовали 87,6%".
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Как отмечает "Наша Нива", 87,6% Лукашенко - это немного больше, чем 87,28%, которые, по версии Кремля, на последних российских "выборах" получил диктатор Владимир Путин.
На воскресных "выборах" в Беларуси, по данным властей, явка составила 80%. Однако некоторые из тех, кто присутствовал на выборах, сообщили, что списки избирателей были пусты.
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