Фото Лукашенко побеждает на так называемых выборах с результатом 87,6%, показал "опрос избирателей"

Авторитарный лидер получил 87,6% голосов, говорится в сообщении Белорусского комитета молодежных организаций, организовавшего "опрос".

Остальные кандидаты, все лояльные режиму, получили от 1,2% до 2,7%. Против всех проголосовали 5,1% избирателей, сообщили организаторы "опроса".

Белорусское оппозиционное издание "Наша Нива" опубликовало новость об официальном опросе под заголовком

"Лукашенко нарисовали 87,6%".

Фото: Люди протестуют против спектакля "выборы президента Беларуси" в Риге

Как отмечает "Наша Нива", 87,6% Лукашенко - это немного больше, чем 87,28%, которые, по версии Кремля, на последних российских "выборах" получил диктатор Владимир Путин.

На воскресных "выборах" в Беларуси, по данным властей, явка составила 80%. Однако некоторые из тех, кто присутствовал на выборах, сообщили, что списки избирателей были пусты.

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