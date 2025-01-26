Премьер-министр Эвика Силиня также заверила, что инцидент не скажется на латвийских пользователях. Кроме того, она рассказала, что, поскольку ущерб был обнаружен в экономической зоне Швеции, она связалась с премьер-министрами Швеции и стран Балтии. Силиня отметила, что в связи с сотрудничеством со Швецией и НАТО было запрошено участие в расследовании шведской береговой охраны.

"Швеция обещала нам любую помощь, какая потребуется", - добавила глава латвийского правительства.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

В свою очередь в Военно-морских силах НВС рассказали, что в сотрудничестве с LVRTC с учетом участившихся инцидентов с кабелями в Балтийском море уже ранее был разработан план действий в подобных ситуациях. В море круглосуточно дежурит корабль ВМС, который после получения информации о повреждении кабеля был немедленно направлен для проверки находящегося в непосредственной близости судна Michalis san.

Было установлено, что судно направляется в Россию и ожидает разрешения от агента, чтобы продолжить путь. Патруль не обнаружил с его стороны никаких подозрительных действий. ВМС продолжают анализировать движение других судов в этом районе.

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