Швеция тесно сотрудничает с Латвией и НАТО по делу о повреждении кабеля в Балтийском море, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на платформе X в воскресенье, 26 января.
"Есть информация, что в Балтийском море поврежден по меньшей мере один кабель передачи данных между Швецией и Латвией. Кабель принадлежит латвийской компании", - написал Кристерссон.
"В течение дня я находился в тесном контакте со своей латвийской коллегой, премьер-министром Эвикой Силиней. Швеция, Латвия и НАТО тесно сотрудничают по этому вопросу", - отметил глава шведского правительства.
There is information suggesting that at least one data cable between Sweden and Latvia has been damaged in the Baltic Sea. The cable is owned by a Latvian entity. I have been in close contact with my Latvian counterpart, Prime Minister Evika Siliņa, during the day.— SwedishPM (@SwedishPM) January 26, 2025
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"Швеция соответствующими ресурсами окажет содействие в усилиях по расследованию предполагаемого инцидента", - заверил Кристерссон.
Как ранее сообщалось, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье.
Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.
Премьер-министр Эвика Силиня также заверила, что инцидент не скажется на латвийских пользователях. Кроме того, она рассказала, что, поскольку ущерб был обнаружен в экономической зоне Швеции, она связалась с премьер-министрами Швеции и стран Балтии. Силиня отметила, что в связи с сотрудничеством со Швецией и НАТО было запрошено участие в расследовании шведской береговой охраны.
"Швеция обещала нам любую помощь, какая потребуется", - добавила глава латвийского правительства.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
В свою очередь в Военно-морских силах НВС рассказали, что в сотрудничестве с LVRTC с учетом участившихся инцидентов с кабелями в Балтийском море уже ранее был разработан план действий в подобных ситуациях. В море круглосуточно дежурит корабль ВМС, который после получения информации о повреждении кабеля был немедленно направлен для проверки находящегося в непосредственной близости судна Michalis san.
Было установлено, что судно направляется в Россию и ожидает разрешения от агента, чтобы продолжить путь. Патруль не обнаружил с его стороны никаких подозрительных действий. ВМС продолжают анализировать движение других судов в этом районе.
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