Видео ⟩ В Сигулдском крае службы спасают животных от юной "зоозащитницы"

Ассоциация начала свою деятельность в прошлом году, поставив перед собой амбициозные цели, и за ней следят несколько тысяч человек в социальных сетях.

Защитница животных Карина Вилсоне подала жалобу на работу ассоциации, которую возглавляет 16-летняя Кристиана. Откликнувшись на призыв ассоциации помочь отловить бездомных кошек, она столкнулась с тем, что пойманные кошки два дня провели в клетках под открытым небом. "Я думаю она заигралась, не понимая, что зашла слишком далеко", - сказала женщина.

В программе также сообщается, что девушка с энтузиазмом спасала собак и кошек, но не соблюдала никаких правил, например, выловленных в Елгаве стерилизованных кошек отпускала в Адажи, а не в привычную для животных среду обитания.

В жалобе, адресованной в Государственную полицию и Продовольственно-ветеринарную службу, указано, что девушка также, вероятно, сама лечила животных и производила их вскрытие. В жалобе говорится, что девушка умышленно ввела общественность в заблуждение, пытаясь разжалобить людей, чтобы собрать побольше денег.

Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)