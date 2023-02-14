Защитники прав собак и кошек выразили свое возмущение работой общества по защите животных Animal Helper - оказывается, этим объединением руководит несовершеннолетняя девочка, которая не только ловила животных, но и, вероятно, сама лечила их, сообщает программа 4. studija.
Видео ⟩ В Сигулдском крае службы спасают животных от юной "зоозащитницы"
Ассоциация начала свою деятельность в прошлом году, поставив перед собой амбициозные цели, и за ней следят несколько тысяч человек в социальных сетях.
Защитница животных Карина Вилсоне подала жалобу на работу ассоциации, которую возглавляет 16-летняя Кристиана. Откликнувшись на призыв ассоциации помочь отловить бездомных кошек, она столкнулась с тем, что пойманные кошки два дня провели в клетках под открытым небом. "Я думаю она заигралась, не понимая, что зашла слишком далеко", - сказала женщина.
В программе также сообщается, что девушка с энтузиазмом спасала собак и кошек, но не соблюдала никаких правил, например, выловленных в Елгаве стерилизованных кошек отпускала в Адажи, а не в привычную для животных среду обитания.
В жалобе, адресованной в Государственную полицию и Продовольственно-ветеринарную службу, указано, что девушка также, вероятно, сама лечила животных и производила их вскрытие. В жалобе говорится, что девушка умышленно ввела общественность в заблуждение, пытаясь разжалобить людей, чтобы собрать побольше денег.
Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)
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