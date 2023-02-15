США готовят помощь Украине в 10 млрд долларов, могут отправить оружие, конфискованное у Ирана

Администрация президента США Джо Байдена готовит несколько сообщений, чтобы в годовщину войны в Украине подтвердить неуклонную поддержку США Украине.

В том числе готовятся новые санкции против России и пакет помощи в размере десяти миллиардов долларов правительству Украины.

Ожидается, что в ближайшие дни США сообщат и о новой военной помощи Украине, сообщили должностные лица.

Однако военная помощь, скорее всего, не включит истребителей F-16, о которых просил президент Украины Владимир Зеленский.

WSJ: США рассматривают возможность отправить Украине оружие, конфискованное у Ирана

Вооруженные силы США взвешивают возможность отправить в Украину тысячи единиц конфискованного оружия и более миллиона единиц боеприпасов, предназначенных для поддерживающих Иран боевиков в Йемене, во вторник сообщила газета США The Wall Street Journal (WSJ).

Должностные лица США выяснили, что речь идет о более чем 5000 автоматах, 1,6 млн патронах, небольшом количестве противотанковых ракет и более 7000 детонаторах.

Это оружие в последние месяцы конфисковано на побережье Йемена у контрабандистов, которые, вероятно, работают на Иран, сообщил WSJ.