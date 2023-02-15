Россия концентрирует у границ Украины военную авиацию

"Данные разведки свидетельствуют о том, что Москва собирается отправить свои самолеты и вертолеты на войну, чтобы поддержать [новое] сухопутное нападение", - пишет FT, ссылаясь на двух западных должностных лиц.

По словам этих должностных лиц, страх от воздушной войны на Украине побудил союзников установить приоритетом быструю поставку систем ПВО и артиллерийских боеприпасов в Киев, чтобы реагировать на изменение подхода России.

Переданные государствами НАТО данные разведки показывают, что Россия концентрирует самолеты и вертолеты недалеко от границы Украины, сообщили информированные об этих данных должностные лица.

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник во время встречи с представителями стран, поддерживающих Украину, подчеркнул угрозы, которые создают все более значительные российские воздушные силы.

"Он очень ясно дал понять, что у нас мало времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к нападению, и что у них есть специфические потребности", - сказал один из служащих.

Он сказал, что сухопутные силы России довольно ослаблены, поэтому Россия может превратить нападение в воздушную битву.