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В возрасте 57-лет умер брат Шэрон Стоун

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В возрасте 57-лет умер брат Шэрон Стоун
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Шэрон Стоун
Шэрон Стоун Фото: скриншот видео

13 февраля стало известно о смети брата голливудской актрисы Шэрон Стоун (Sharon Stone). Ему было 57 лет. Об этом пишет People.

Шэрон Стоун подтвердила смерть своего брата, поделившись их совместной фотографией в Instagram. 

"Покойся с миром, мой брат Патрик Джозеф Стоун", - написала она.

Патрик Стоун (Patrick Stone) был отцом племянника звезды Ривера, который умер в возрасте 11 месяцев в 2021 году.

"В самый первый день, когда я увидела его, я знала, что собираюсь выйти за него замуж. Я почувствовала непосредственную связь с ним, и в течение 20 лет мы сводили друг друга с ума, но мы также любили друг друга так глубоко", - отметила вдова Патрика Таша.

Ранее 64-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун заявила, что ее карьера пострадала, поскольку она активно занималась просвещением в области СПИДа. Оказалось, что звезда получала многочисленные угрозы из-за своей деятельности.

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