В возрасте 57-лет умер брат Шэрон Стоун

"В самый первый день, когда я увидела его, я знала, что собираюсь выйти за него замуж. Я почувствовала непосредственную связь с ним, и в течение 20 лет мы сводили друг друга с ума, но мы также любили друг друга так глубоко", - отметила вдова Патрика Таша.