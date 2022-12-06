64-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун (Sharon Stone) заявила, что ее карьера пострадала, поскольку она активно занималась просвещением в области СПИДа. Оказалось, что звезда получала многочисленные угрозы из-за своей деятельности, пишет Spletnik.ru.
Шэрон Стоун рассказала, что негативно повлияло на ее карьеру
Об это Шэрон Стоун рассказала СМИ на кинофестивале Red Sea в Саудовской Аравии, она заявила, что "не представляла, с каким сопротивлением, жестокостью, ненавистью и угнетением столкнется".
Работать с благотворительным фондом amfAR, который помогает больным СПИДом, Шэрон начала еще в 90-х. Этот фонд основала Элизабет Тейлор в 1991 году и несколько лет была председателем организации. Позже на этом посту ее сменила Стоун.
Актриса стали присылать угрозы. Эта деятельность разрушила ее карьеру. В итоге Стоун не работала 8 лет. Ей постоянно сыпались угрозы, но она все-таки решила продолжать. Шэрон призналась, что ни о чем не жалеет.
В июле 2021 года звезда впервые за шесть лет провела благотворительный гала-концерт amfAR в Каннах. В 2020 году Шэрон Стоун получила премию "Наследие" от фонда Элизабет Тейлор, который занимается борьбой со СПИДом.
Ранее Шэрон Стоун рассказала, что после съемок в картине "Основной инстинкт" она лишилась опеки над ребенком, поскольку люди думали, что она снимается в секс-фильмах, и сопоставляли ее с ее героиней.
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