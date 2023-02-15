В Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

Эпицентр сильного землетрясения магнитудой 6,1 был расположен неподалеку от столицы Новой Зеландии Веллингтон, сообщил местный центр мониторинга GeoNet.

Землетрясение произошло около 19:30 (в 8:30 по латвийскому времени) на глубине 50 километров, что означает, что его можно было почувствовать на большом расстоянии, сообщил GeoNet.

В Новой Зеландии более 61 000 человек сообщили GeoNet, что чувствовали землетрясение.

Угрозы цунами не существует.

Недавно Новую Зеландию коснулся циклон, из-за которого погибли, по меньшей мере, четыре человека, и который вызвал разрывы электроснабжения и причинил ущерб собственности на острове Северный.