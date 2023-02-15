Фото ⟩ В Елгаве камеры "поймали" водителей, которые игнорируют красный свет

В полиции объяснили, что езда на красный свет - актуальная проблема в Елгаве.

В 2022 году штраф за езду на запрещающий сигнал светофора получили 59 водителей транспортных средств, а в 2021 году с 12 июля по 31 декабря - 16 водителей. В январе этого года начаты уже 13 процессов административного нарушения, в которых будет принято решение о применении штрафа. Нарушения фиксировали как инспекторы видеонаблюдения с помощью камер, так и сотрудники полиции самоуправления.

По закону о дорожном движении за проезд, если на светофоре горит запрещающий сигнал, или за неподчинение сигналу регулировщика движения, или за движение в направлении, запрещенном сигналом регулировщика движения, применяется денежный штраф: для водителя велосипеда или электросамоката в размере 15 евро, для водителя другого транспортного средства - от 30 до 140 евро. В свою очередь, за езду в соответствующем направлении, если в дополнительной секции светофора не зажжен зеленый сигнал со стрелкой, к водителю применяется предупреждение или штраф в размере от 20 до 55 евро.

Фото: в Елгаве фиксируют нарушителей

В полиции самоуправления указывают, что в большинстве случаев к автоводителям было применено минимальное наказание - 30 евро - и ни в одном случае не установлено максимальное наказание, которое составляет 140 евро.