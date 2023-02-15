МОН: Даугавпилсский университет будет интегрирован в Латвийский университет

В министерстве сообщили, что целью ДУ по-прежнему останется решение задач по развитию государства и региона.

Во встрече участвовали представители департамента высшего образования, науки и инноваций МОН и ректората ДУ, и все участники согласились, что в Даугавпилсе и во всем регионе необходимо обеспечить качественное обучение и научно-исследовательскую деятельность, призванные решать задачи по развитию региона и подготовке профессиональных кадров для всех важнейших отраслей народного хозяйства.

МОН и ДУ пришли к общему мнению о том, что ЛУ является наиболее подходящим партнером для сотрудничества, поскольку области стратегической специализации и направления исследований, одобренные обоими университетами, дополняют друг друга.

По итогам соглашения представители ректората ДУ обсудили концепцию дальнейшего развития с руководством факультетов и научных институтов вуза, которое в свою очередь концептуально согласилось с видением будущего ДУ. Далее предстоит обсуждение объединения в совете и сенате.

Как сообщает МОН, руководство ЛУ проинформировано об упомянутом соглашении и выразило поддержку интеграции университетов.

Министерство продолжит сотрудничество с обоими университетами в поисках решений по интеграции с целью обеспечить максимальную выгоду для обеих сторон.

Как сообщалось, в настоящее время правительство рассматривает возможности реорганизации целого ряда региональных вузов - ДУ, Резекненской технологической академии, Лиепайского университета и других.