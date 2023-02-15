Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс принял решение отменить распоряжение предыдущего министра Артура Тома Плешса о приостановке плана развития территории Риги, сообщил Спринджукс на пресс-конференции в среду.
Новый министр отменил решение Плешса о приостановке плана развития Риги
Министр сообщил, что после длившейся два месяца оценки мнений Министерства юстиции, Рижской думы, Ассоциации территориального планирования и Латвийского союза самоуправлений был сделан вывод о несоразмерности распоряжения Плешса, поэтому принято решение о его отмене.
Спринджукс подчеркнул, что Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) должно быть для самоуправлений партнером, а не контролирующим учреждением.
Он также заявил, что цель VARAM - добросовестно следовать закону, отметив, что только сотрудничество может привести к результату и ускоренному развитию страны.
Спринджукс пояснил, что довод Плешса о том, что не может быть двух территориальных планов, по мнению адвокатов, несоразмерен.
В этой связи председатель Рижской думы Мартиньш Стакис сообщил, что на 16 февраля назначено внеочередное заседание Рижской думы, на котором будет решаться вопрос об отзыве иска в Конституционный суд, так как все споры решены.
Стакис также подчеркнул, что министр охраны среды и регионального развития восстановил справедливость и это решение означает необоснованность распоряжения предыдущего министра. Стакис отметил, что теперь у предпринимателей и жителей наконец-то появится ясность, что и где можно, а что нельзя делать.
На вопрос о возможном уроне, который могло нанести Риге решение Плешса, Стакис ответил, что его размер трудно подсчитать. Предприниматели ждали планировку и подстроили под нее свои планы. Остановка планировки означала либо отказ от планов, либо их заморозку, либо разработку локального плана, что потребовало бы не менее 100 000 евро дополнительных инвестиций и не менее года времени.
Стакису известно, что из-за приостановки планировки территории в прошлом году не было начато строительство как минимум девяти новых многоквартирных жилых домов. Кроме того, решение Плешса затронуло новый завод производителя лекарств Grindeks, хотя Grindeks тогда предпочел пойти по пути разработки локального плана.
Спринджукс подчеркнул на пресс-конференции, что его решением фактически "разблокировано" развитие Риги и отныне каждый, кто хочет что-то построить или сделать в столице, имеет для этого четкие правовые рамки.
Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис заявил, что c решением Спринджукса подошел к концу 10-летний период, в течение которого Рига разрабатывала новое территориальное планирование. У Рижской думы никогда не было сомнений в том, что это качественный план и он нужен Риге, поэтому "жаль, что эта работа была перечеркнута из-за каких-то непонятных интересов".
Кирсис добавил, что новое территориальное планирование предусматривает более гибкие строительные нормы, смягчает и упрощает некоторые требования, например, в плане реконструкции лоджий и балконов.
На вопрос о дальнейшей судьбе игорных залов Стакис на пресс-конференции ответил, что сейчас ситуация ясна: если в плане предусмотрена выдача лицензии игорному залу, то она будет выдана, если нет - то не будет.
Стакис предположил, что лишиться лицензий могут приблизительно 90 игорных залов, за чем последуют длительные судебные разбирательства с Рижской думой.
Лидер парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс на пресс-конференции добавил, что "обслуживание узких интересов за счет всей Латвии неприемлемо".
"Это первая ошибка, исправленная 14-м Сеймом. Нам нужно сотрудничать, а не воевать друг с другом", - подчеркнул Таварс.
Уже сообщалось, что в начале февраля в официальном издании Latvijas Vēstnesis были опубликованы принятые Сеймом поправки к закону о сохранении и защите исторического центра Риги, цель которых - "разблокировать" приостановленный план развития города Риги.
Поправки вступили в силу в воскресенье, 12 февраля. Принятыми изменениями определена иерархия документов планирования развития территории Риги и их применение в отношении территории исторического центра Риги и его охраняемой зоны, если к соответствующей территории благодаря ее особому статусу в специальном законе применяется исключение из общего регулирования о планировке территории.
Новое положение закона позволяет разработать два территориальных плана Риги.
Ожидается, что принятые изменения будут способствовать развитию территории исторического центра Риги и его охраняемой зоны с соблюдением принципа непрерывности и преемственности, привлечению частных инвестиций в столицу и диалогу между рижанами, предпринимателями, инвесторами и самоуправлением, а также снимут опасения общественности по поводу возможной стагнации развития.
Закон также устраняет выявленные ранее неточности в описании границ в законе о сохранении и защите исторического центра Риги, возникшие в результате переименования улиц.
Одновременно установлен срок разработки и утверждения новой планировки территории исторического центра Риги - не позднее 31 декабря 2028 года.
Для устранения юридических неточностей в первоначально представленных поправках Сейм 11 февраля принял улучшенную версию поправок.
Новый план развития Риги разрабатывался несколько лет, но при предыдущем правительстве был приостановлен министром охраны среды и регионального развития Артуром Томом Плешсом, что вызвало раскол в правящей коалиции Риги.
Главное возражение Плешса состояло в том, что со вступлением в силу новой территориальной планировки Риги возникнет ситуация, при которой исторический центр фактически останется без законного территориального плана.
Согласно решению Рижской думы, на территории Риги одновременно действуют две не согласованные друг с другом территориальные планировки.
Со стороны оппонентов высказывались подозрения, что действия Плешса можно объяснить нежеланием ограничивать азартные игры, что предусматривала новая планировка Риги.
Спринджукс назвал такой шаг своего предшественника несоразмерным и заявил о необходимости дискуссии об ограничении полномочий министра при отмене нормативных актов, изданных самоуправлениями.
С целью как можно скорее возобновить действие плана развития Риги Спринджукс, по сути, предложил продвигать принятые сегодня поправки. После вступления в силу поправок к этому закону в течение нескольких месяцев Рига может вернуться в "нормальную среду развития", ранее отметил Спринджукс.
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