Новый министр отменил решение Плешса о приостановке плана развития Риги

На вопрос о возможном уроне, который могло нанести Риге решение Плешса, Стакис ответил, что его размер трудно подсчитать. Предприниматели ждали планировку и подстроили под нее свои планы. Остановка планировки означала либо отказ от планов, либо их заморозку, либо разработку локального плана, что потребовало бы не менее 100 000 евро дополнительных инвестиций и не менее года времени.

Стакису известно, что из-за приостановки планировки территории в прошлом году не было начато строительство как минимум девяти новых многоквартирных жилых домов. Кроме того, решение Плешса затронуло новый завод производителя лекарств Grindeks, хотя Grindeks тогда предпочел пойти по пути разработки локального плана.

Спринджукс подчеркнул на пресс-конференции, что его решением фактически "разблокировано" развитие Риги и отныне каждый, кто хочет что-то построить или сделать в столице, имеет для этого четкие правовые рамки.

Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис заявил, что c решением Спринджукса подошел к концу 10-летний период, в течение которого Рига разрабатывала новое территориальное планирование. У Рижской думы никогда не было сомнений в том, что это качественный план и он нужен Риге, поэтому "жаль, что эта работа была перечеркнута из-за каких-то непонятных интересов".

Кирсис добавил, что новое территориальное планирование предусматривает более гибкие строительные нормы, смягчает и упрощает некоторые требования, например, в плане реконструкции лоджий и балконов.