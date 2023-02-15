Над Киевом сбили российские аэростаты

Визуально они были похожи на зонды с угловыми отражателями.

"По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты", - сообщили в администрации Киева.

По данным военных, такие объекты могли использоваться для разведывательных целей - например для наблюдения за тем, как устроена система ПВО в украинской столице.

Россия может использовать воздушные шары, потому что экономит запасы разведывательных беспилотников, заявил официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

По словам военных Россия теперь реже использует разведывательные беспилотники, а аэростаты являются альтернативой.

"Они думают, а почему бы нам не использовать эти аэростаты? Вот они и используют их", - сказал Игнат украинскому телевидению.

Позже он подтвердил, что в столице сработали сирены воздушной тревоги из-за присутствия в небе воздушных шаров.