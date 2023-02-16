Испанские СМИ: экс-супруга Путина продает квартиры в Испании

Вместе с тем Español, а также газета 20 minutos и портал Confidencial полагают, что Очеретный, который является руководителем московской НКО Центр развития межличностных коммуникаций, не располагает собственными средствами для приобретения дорогостоящей зарубежной недвижимости. По мнению СМИ, деньги на квартиры в Испании, а также на другую собственность на миллионы евро, которую, по данным изданий, Очеретный имеет во Франции и Швейцарии, принадлежали Людмиле, бывшей супруге президента России.

Confidencial отмечает, что чета Очеретных уже находится под санкциями Великобритании и что включения ее в санкционный список ЕС добиваются правительство Украины, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и некоторые другие организации. Их основным доводом, указывает издание, является уверенность в том, что "стоимость приобретенной Очеретными недвижимости намного превышает легальные доходы семьи" и что эти вложения "могут иметь неясное происхождение".



Портал напоминает также, что покупка испанской недвижимости стоимостью свыше 500 000 евро дает иностранцам право получить вид на жительство в Испании, сначала временный - на год, а потом и постоянный. DW обратилась в министерство внутренних дел Испании, чтобы выяснить, есть ли у семья Очеретных подобный документ. Представитель МВД ответил, что "эта информация относится к разряду персональных данных, а посему разглашению не подлежит".