Еврокомиссия подала на Эстонию в Суд ЕС

Эстонская государственная программа безопасности полетов не предусматривает анализа отчетов, а также в ежегодных отчетах по безопасности Эстонии отсутствует информация о мерах, принятых на основании сообщений об инцидентах, влияющих на безопасность полетов. У Эстонии есть два месяца, чтобы ответить на официальное письмо.

Морская среда

Европейская комиссия направила официальные письма о начале производства о нарушении Эстонии и восьми другим странам, поскольку они не следовали Рамочной директиве по морской стратегии. Цель директивы - защитить моря и океаны ЕС и обеспечить устойчивое использование этих ресурсов.

Согласно директиве, государства-члены должны были пересмотреть и обновить свои программы мониторинга и предпринятых действий к 15 октября 2020 года и 31 марта 2022 года соответственно, чего до сих пор не было сделано.

Распространение услуг

Европейская комиссия сегодня приняла решение начать производство и продолжить судебное разбирательство против нескольких государств-членов в отношении нарушений законодательства, связанного со сферой услуг. Целью этих решений является обеспечение единого рынка услуг, который бы имел надлежащие правовые нормы для стабильного функционирования.

Европейская комиссия направила официальное письмо Эстонии, чтобы добиться проведения предварительной проверки пропорциональности в отношении профессиональных норм, установленных парламентскими предложениями о поправках. У Эстонии есть два месяца, чтобы ответить на письмо.