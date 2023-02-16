В среду, 15 февраля, Европейская комиссия решила подать в Суд Европейского союза на Эстонию и ряд других стран, поскольку они не полностью выполнили директиву о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства ЕС. Еврокомиссия также возбудила против Эстонии несколько дел о нарушении прав, действующих в ЕС, пишет Rus.Postimees.
Еврокомиссия подала на Эстонию в Суд ЕС
Помимо Эстонии, Еврокомиссия хочет призвать к ответственности Чехию, Германию, Испанию, Италию, Люксембург, Венгрию и Польшу.
Защита осведомителей
Страны-члены должны обеспечить эффективные каналы, по которым работники публичного и частного сектора могли бы конфиденциально сообщать о нарушении правовых норм ЕС, и создать надежную систему в целях защиты осведомителей от мести. Это касается сообщений и внутри, и за пределами ведомств.
Странам следовало принять соответствующие меры к 17 декабря 2021 года.
Надзор за безопасностью гражданской авиации
Комиссия начала производство против Эстонии, поскольку страна не соблюдала правовые нормы ЕС в отношении безопасности полетов и сообщениях об инцидентах, влияющих на безопасность полетов. Согласно законодательству ЕС, компетентные органы государств-членов должны обеспечить эффективное управление рисками безопасности полетов, а также проведение внутренних аудитов.
Основной целью управления безопасностью полетов и отчетности об инцидентах является постоянное повышение безопасности пассажиров и авиационного персонала.
Расследование Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA) показало, что эстонская система управления безопасностью полетов не соответствует этим требованиям.
Кроме того, государства-члены обязаны анализировать периодические отчеты об инцидентах, влияющих на безопасность полетов, и предпринимать соответствующие меры по предотвращению. В случае Эстонии это обязательство не было выполнено.
Эстонская государственная программа безопасности полетов не предусматривает анализа отчетов, а также в ежегодных отчетах по безопасности Эстонии отсутствует информация о мерах, принятых на основании сообщений об инцидентах, влияющих на безопасность полетов. У Эстонии есть два месяца, чтобы ответить на официальное письмо.
Морская среда
Европейская комиссия направила официальные письма о начале производства о нарушении Эстонии и восьми другим странам, поскольку они не следовали Рамочной директиве по морской стратегии. Цель директивы - защитить моря и океаны ЕС и обеспечить устойчивое использование этих ресурсов.
Согласно директиве, государства-члены должны были пересмотреть и обновить свои программы мониторинга и предпринятых действий к 15 октября 2020 года и 31 марта 2022 года соответственно, чего до сих пор не было сделано.
Распространение услуг
Европейская комиссия сегодня приняла решение начать производство и продолжить судебное разбирательство против нескольких государств-членов в отношении нарушений законодательства, связанного со сферой услуг. Целью этих решений является обеспечение единого рынка услуг, который бы имел надлежащие правовые нормы для стабильного функционирования.
Европейская комиссия направила официальное письмо Эстонии, чтобы добиться проведения предварительной проверки пропорциональности в отношении профессиональных норм, установленных парламентскими предложениями о поправках. У Эстонии есть два месяца, чтобы ответить на письмо.
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