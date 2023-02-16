Компромиссов в вопросе заработной платы и нагрузки педагогов и ученых больше не будет, подчеркнула председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Глава профсоюза педагогов: Больше компромиссов не будет
Переговоров об урегулировании больше не будет, так как их было уже много, отметила Ванага. Политикам дан срок до 15 марта, чтобы внести все необходимые поправки в законы и правила.
"Мы готовы работать над уточнениями, но компромиссов больше не будет. И с новым министром обсуждение состоялось по максимуму. Нужно поставить точку, наконец обеспечив выполнение нормативных актов", - подчеркнула Ванага.
Она сообщила, что из-за продолжающегося несоблюдения различных нормативных актов ученые не получили финансирование на зарплату за этот год.
"Из-за бездействия сотрудников министерства ученым не может быть выплачена заработная плата за январь. Нарушены правила выделения базового финансирования", - отметила Ванага.
Она уточнила, что Министерство образования и науки (МОН) не перечислило базовое финансирование для того, чтобы была возможность выплачивать зарплату ученым.
Не получив финансирования, научные учреждения "переложили" деньги "из других карманов", добавила Ванага.
Поддержку LIZDA выражает оппозиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК), который считает, что правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем подвело педагогов, не предусмотрев достаточного финансирования сферы образования в государственном бюджете. СЗК обещает настаивать на обсуждении бюджета в Сейме.
"Требования учителей о повышении заработной платы и балансировке нагрузки логичны и оправданы. К сожалению, правительство только на словах называет образование и будущее наших детей приоритетом, но в колонках бюджета подтверждения этому нет", - заявил глава фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис.
СЗК не поддерживает "планы правительства по выдвижению новых требований к самоуправлениям для получения государственного финансирования на образовательные учреждения", потому что закрытие школ во многих местах Латвии будет означать "еще более существенное сокращение населения, что недопустимо".
Как сообщалось, LIZDA решил дать правительству срок до 15 марта, чтобы МОН выполнило требования забастовки, в противном случае 24 апреля начнется забастовка учителей.
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