Глава профсоюза педагогов: Больше компромиссов не будет

Переговоров об урегулировании больше не будет, так как их было уже много, отметила Ванага. Политикам дан срок до 15 марта, чтобы внести все необходимые поправки в законы и правила.

"Мы готовы работать над уточнениями, но компромиссов больше не будет. И с новым министром обсуждение состоялось по максимуму. Нужно поставить точку, наконец обеспечив выполнение нормативных актов", - подчеркнула Ванага.

Она сообщила, что из-за продолжающегося несоблюдения различных нормативных актов ученые не получили финансирование на зарплату за этот год.

"Из-за бездействия сотрудников министерства ученым не может быть выплачена заработная плата за январь. Нарушены правила выделения базового финансирования", - отметила Ванага.

Она уточнила, что Министерство образования и науки (МОН) не перечислило базовое финансирование для того, чтобы была возможность выплачивать зарплату ученым.

Не получив финансирования, научные учреждения "переложили" деньги "из других карманов", добавила Ванага.