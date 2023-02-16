С сегодняшнего дня Департамент полиции и погранохраны Эстонии по предписанию Департамента государственной инфосистемы вынужден временно приостановить выдачу в магазинах Selver ID-карт, карт вида на жительство и цифровых удостоверений личности, а также признать недействительными уже выданные сертификаты. Для людей, которых коснется это решение, в срочном порядке изготовят новые карты. Стражи порядка свяжутся с ними лично, пишет Rus.Postimees.
В Эстонии ID-карты выдавали в магазинах. Теперь их признали недействительными
Вчера, 15 февраля, Департамент государственной инфосистемы сделал фирме SK ID Solutions, отвечающей за сертификацию ID-карт, предписание, которое обязывает прекратить выдачу сертификатов ID-карт в магазинах Selver и признать недействительными уже выданные там сертификаты. Уже выданные сертификаты ID-карт будут признаны недействительными в пятницу.
В связи с предписанием с сегодняшнего дня, 16 февраля, Департамент полиции и погранохраны прекратит выдачу в Selver ID-карт, карт вида на жительство и цифровых удостоверений личности. Люди, которые заказали выдачу документов в магазинах вышеупомянутой торговой сети, смогут получить их начиная с сегодняшнего дня в бюро Департамента полиции и погранохраны.
С завтрашнего дня в бюро Департамента полиции и погранохраны обменять документы с приостановленными сертификатами смогут также все те, кому уже был выдан документ в Selver.
По словам руководителя бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник, выданные в Selver ID-карты по-прежнему действуют как документы, удостоверяющие личность, и ими можно пользоваться как при путешествии, так и, например, при покупке лекарств. "Но в случае полученных в Selver документов с пятницы нельзя себя аутентифицировать и поставить цифровую подпись. Таким образом, пострадают люди, которые используют ID-карту в считывающем устройстве", - говорит Ратник.
Сейчас полиция прилагает все усилия, чтобы в срочном порядке выдать новые документы людям, которые получили в Selver ID-карты, карты вида на жительство или цифровые удостоверения личности. "Мы заменим документы этих людей бесплатно, а также вернем им плату за услугу выдачи документа в магазине. Полиция привлекла к работе резервы. Со вчерашнего дня мы занимаемся тем, чтобы быстро распечатать документы и с пятницы начать их выдавать", - описала Ратник.
Как отмечает Департамент государственной инфосистемы, такие меры пришлось принять в связи с тем, что аудитор еще не одобрил новый способ выдачи документов, при котором также выдаются сертификаты цифровой подписи.
"Чтобы государство могло выдавать документы вместе с конвертами с ПИН-кодами, то есть чтобы их можно было использовать электронным путем, поставщик услуг должен предоставить нам соответствующую информацию и оценку независимого аудитора, которая подтверждает, что выдача соответствует установленным Европейским союзом требованиям. Поскольку Департамент государственной инфосистемы ни о чем не оповестили и не предоставили оценку аудитора, у поставщика услуг нет права выдавать ID-карты в магазинах", - сказал руководитель отдела надзора Департамента государственной инфосистемы Илмар Тоом.
"Выдача документов и сертификатов в Selverites может быть продолжена, если все вопросы будут согласованы с аудитором и Департаментом государственной инфосистемы, все операции, совершенные до сих пор с документами, будут законными, а все подписи, поставленные до сих пор, останутся в силе", - сказал Тоом, добавив, что по части безопасности документов претензий нет.
Выдачу документов в шести магазинах Selver начали 27 января. По данным на вчерашний день, в Selver было заказано 1748 ID-карт, из которых люди получили уже около 1000 документов. Также в магазинах выдали 92 карты вида на жительство и 16 цифровых удостоверений личности.
Выдача паспортов в Selver продолжится, так как предписание этой услуги не коснулось.
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