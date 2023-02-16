В Эстонии ID-карты выдавали в магазинах. Теперь их признали недействительными

Сейчас полиция прилагает все усилия, чтобы в срочном порядке выдать новые документы людям, которые получили в Selver ID-карты, карты вида на жительство или цифровые удостоверения личности. "Мы заменим документы этих людей бесплатно, а также вернем им плату за услугу выдачи документа в магазине. Полиция привлекла к работе резервы. Со вчерашнего дня мы занимаемся тем, чтобы быстро распечатать документы и с пятницы начать их выдавать", - описала Ратник.

Как отмечает Департамент государственной инфосистемы, такие меры пришлось принять в связи с тем, что аудитор еще не одобрил новый способ выдачи документов, при котором также выдаются сертификаты цифровой подписи.

"Чтобы государство могло выдавать документы вместе с конвертами с ПИН-кодами, то есть чтобы их можно было использовать электронным путем, поставщик услуг должен предоставить нам соответствующую информацию и оценку независимого аудитора, которая подтверждает, что выдача соответствует установленным Европейским союзом требованиям. Поскольку Департамент государственной инфосистемы ни о чем не оповестили и не предоставили оценку аудитора, у поставщика услуг нет права выдавать ID-карты в магазинах", - сказал руководитель отдела надзора Департамента государственной инфосистемы Илмар Тоом.

"Выдача документов и сертификатов в Selverites может быть продолжена, если все вопросы будут согласованы с аудитором и Департаментом государственной инфосистемы, все операции, совершенные до сих пор с документами, будут законными, а все подписи, поставленные до сих пор, останутся в силе", - сказал Тоом, добавив, что по части безопасности документов претензий нет.

Выдачу документов в шести магазинах Selver начали 27 января. По данным на вчерашний день, в Selver было заказано 1748 ID-карт, из которых люди получили уже около 1000 документов. Также в магазинах выдали 92 карты вида на жительство и 16 цифровых удостоверений личности.

Выдача паспортов в Selver продолжится, так как предписание этой услуги не коснулось.