В результате пожара в Виляны погиб человек

В 22:50 пожарным поступил вызов в Виляны, где горел одноэтажный жилой дом площадью 150 квадратных метров. В огне погиб человек.

Уже сообщалось, что в среду вечером в Улброке Ропажского края загорелся четырехэтажный жилой дом, в котором оказались заблокированными несколько человек.

Пожарные вывели из задымленного здания 20 человек, еще девять эвакуировались своим ходом.

По информации медиков, три пострадавших госпитализированы, еще двоим помощь была оказана на месте. В одной из горящих квартир был обнаружен погибший человек.

За минувшие сутки в VUGD поступил 31 вызов: 10 на тушение пожара, 15 - на спасательные работы, еще шесть вызовов оказались ложными.