Серьезный пожар в социальном доме в Улброке: спасены 20 человек, один погиб

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на пожар поступил в 18:27.

Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что в здании образовалось сильное задымление и несколько человек не могут выбраться из него. На месте происшествия работают 40 пожарных, восемь автоцистерн и три автолестницы.

Также на месте работают 7 медицинских бригад скорой помощи, в том числе бригада врачей-специалистов, для оказания помощи пострадавшим в случае необходимости.

В 21:30 Государственно пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила, что были спасены 20 человек из социального многоквартирного дома, где горели две квартиры и коридор площадью 92 м2 на втором этаже.

В одной из горящих квартир был найден мертвый человек. Распространение огня ограничено, но работы на месте продолжаются.

В свою очередь Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) рассказала, что медики скорой помощи доставили в больницу 3 пострадавших, в том числе 1 пострадавшего в тяжелом состоянии, еще двоих пострадавших госпитализировать не потребовалось, помощь им смогли оказать на месте.

Notikuma vietā atrodas arī 7 NMPD mediķu brigādes, tostarp ārsta speciālista brigāde, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu palīdzību cietušajiem. https://t.co/LBX4sJ7WDS — NMPdienests (@NMPdienests) February 15, 2023