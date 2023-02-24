Как бороться с выпадением волос? Причины и пути решения неприятной проблемы

Как долго "живет" волос?

Каждый волос имеет свой срок жизни – в среднем от 2 до 6 лет. В этот период волосы проходят две фазы. В так называемой фазе роста (фазе анагена) корень волоса находится в самом глубоком слое кожи и крепко держится. Затем следует фаза покоя или телогена, когда жизненная миссия волос закончена, они больше не растут. Если такой волос в фазе покоя дернуть сильнее, то он, скорее всего, выпадет, но если его не трогать, то через некоторое время волос тоже выпадет и в течение 2-3 месяцев начнет расти новый стержень волоса.