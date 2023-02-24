Знаете ли вы, что каждый из нас ежедневно теряет около 50-200 волос, и это совершенно нормальный процесс. Однако если волосы начинают выпадать прядями или клочьями и их видно на расческе, на полу, в душе или на свитере, нужно искать причину проблемы. Недостаток витаминов, стресс, беременность и другие факторы могут быть причиной повышенного выпадения волос.
Как бороться с выпадением волос? Причины и пути решения неприятной проблемы
Сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня рассказывает о том, что может вызвать повышенное выпадение волос, когда проблема требует особого внимания и что делать, чтобы ее предотвратить.
Как долго "живет" волос?
Каждый волос имеет свой срок жизни – в среднем от 2 до 6 лет. В этот период волосы проходят две фазы. В так называемой фазе роста (фазе анагена) корень волоса находится в самом глубоком слое кожи и крепко держится. Затем следует фаза покоя или телогена, когда жизненная миссия волос закончена, они больше не растут. Если такой волос в фазе покоя дернуть сильнее, то он, скорее всего, выпадет, но если его не трогать, то через некоторое время волос тоже выпадет и в течение 2-3 месяцев начнет расти новый стержень волоса.
"Поскольку волосы являются относительно чувствительной структурой, они также быстро реагируют на нехватку различных веществ в организме, гормональный дисбаланс и проблемы со здоровьем.
Очень часто тусклые, ломкие, тонкие волосы свидетельствуют о внутренних заболеваниях, регулярных стрессах или перегрузках организма. Иногда волосы выпадают и по генетическим причинам – это называется андрогенетической алопецией. Это проблема, с которой чаще сталкиваются представители сильного пола, когда линия роста волос отходит медленно - сначала в области висков, затем в области затылка, а позже и в верхней части головы", - объясняет фармацевт Аманда Озолиня. При андрогенетической алопеции рекомендуется обратиться к специалисту по волосам или трихологу.
Признаки, которые указывают, что пора обратиться к трихологу:
1. Усиленное выпадение волос.
2. Если дернуть за волосы, в руке остается более 6 волос.
3. Волосы стали заметно тоньше и линия роста волос начинает отступать.
5 самых распространенных причин выпадения волос
Выпадение волос относительно чаще встречается в фазе телогена, и причины могут быть различными:
Сезонность.
Осенью и весной волосы выпадают больше!
Ученые объясняют это влиянием времени года на процессы гормонообразования, происходящие при изменении длины дня и количества света. Именно гормоны в организме отвечают за рост волос.
Влияние внешних условий. Под воздействием сухого горячего воздуха волосы также становятся более сухими и ломаются, поэтому обычно после жаркого лета можно заметить, что волосы потеряли влагу и стали тусклыми. Подобные эффекты имеют сушка волос феном, использование некачественных красок для волос и обесцвечивание. "Если волосы повреждены под воздействием указанных внешних факторов, к сожалению, исправить эту ситуацию уже невозможно.
Хорошая новость заключается в том, что физические факторы повреждают только стержень волоса (неживую часть), но не затрагивают корни волос. Даже если выпадет волос, на его месте вскоре вырастет новый",
- говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Неправильное питание, недостаток витаминов и минералов. Выпадение волос в основном вызвано дефицитом железа и вызванной им анемией. Тем не менее, витамины и минералы следует использовать с осторожностью, так как чрезмерное употребление витаминов может иметь и противоположный эффект.
Если, например, принять слишком много витамина А и селена, это может даже вызвать усиление выпадения волос.
Фармацевт предлагает задуматься о дефиците других веществ, если вы заметили, что волосы стали тусклыми, тонкими и больше выпадают:
- Цинк. Доказано, что если в организме не хватает цинка, волосы становятся тусклыми и слабыми.
- Медь. Она необходима для образования пигмента, придающего цвет волосам. Если есть дефицит меди, количество пигмента в стержне волоса будет меньше.
- Марганец и железо. Оба этих микроэлемента помогают организму вырабатывать ферменты, участвующие в обмене веществ и обеспечивающие снабжение клеток энергией. Железо важно для образования белков, которые так необходимы волосковым клеткам.
- Витамин C. Это один из самых мощных антиоксидантов, помогающий защитить организм и кожу от инфекций за счет повышения иммунитета. Это также полезно для здоровья волос.
- Биофлавоноиды. Регулярное использование природных антиоксидантов предотвращает повреждение клеток, в том числе волосковых, вызванное свободными радикалами.
- Витамин В12. Витамин В12 участвует не только в обмене углеводов, жиров и белков, но и в процессах кроветворения и мышечной деятельности, регулирует образование и рост клеток кожи и слизистых. "Если в организме не хватает витамина В12, это влияет на эритроциты и они не могут полноценно снабжать ткани кислородом, а также начинается усиленное выпадение волос. Поскольку витамин В12 в основном потребляется в рационе из продуктов животного происхождения, веганы часто сталкиваются с дефицитом этого витамина", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
- Витамин В7. Ухудшение качества кожи, волос и ногтей также может свидетельствовать о том, что организм страдает от дефицита "витамина красоты" биотина - этот витамин группы В иногда также называют витамином Н или коэнзимом Р. "Биотин помогает поддерживать структуру волос, питает их фолликулы, предотвращает ломкость и выпадение волос", - говорит фармацевт.
Почему биотин так важен при лечении состояний, связанных с чрезмерным выпадением волос? Потому что в состав биотина входят активные молекулы серы, которые необходимы для образования кератина (белка, который является основным элементом, формирующим матрицу волос). В свою очередь, от правильного процесса кератинизации зависит густота, гибкость и ломкость волос.
- Кремний. Без кремния стержень волоса не был бы прочным и долговечным.
- Витамин D. "В случае дефицита витамина D фаза роста волос укорачивается", - добавляет фармацевт Аманда Озолиня.
Хронический стресс. Он ослабляет иммунную систему и, таким образом, также влияет на рост и выпадение волос. Стресс также повышает уровень андрогенов (мужских гормонов) в организме, что, в свою очередь, может еще больше усилить выпадение волос.
Болезни. Состояние волос также является индикатором и отражением общего состояния здоровья. При длительном выпадении волос следует обратиться к семейному врачу, гинекологу или эндокринологу для исключения какого-либо из заболеваний.
Чаще всего волосы выпадают при заболеваниях щитовидной железы.
Поскольку щитовидная железа помогает регулировать обмен веществ, контролируя выработку белка и использование тканями кислорода, как недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), так и повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз) могут влиять на волосяные фолликулы.
Любое хроническое заболевание также может вызвать повышенное выпадение волос, но
под влиянием вирусной и бактериальной инфекции, по мере повышения температуры тела в фазу выпадения переходят наиболее нестойкие волосы. Это происходит не сразу – волосы остаются в своей оболочке до трех месяцев, пока окончательно не выпадут.
В свою очередь, на фоне ослабленного иммунитета возрастает риск заболеть одной из грибковых инфекций – трихофитией, микроспорией, что также становится причиной потери объема волос. Больным сахарным диабетом и курильщикам обязательно стоит позаботиться о своем здоровье, так как нарушения кровообращения в мелких капиллярах плохо влияют на здоровье волос и со временем усиливают их выпадение.
Советы, как не потерять густоту волос
- Нужно стараться правильно питаться и укреплять свой иммунитет!
- Необходимо ежедневно снижать уровень стресса: рекомендуются длительные прогулки и полноценный отдых.
- Хронические заболевания, если они есть, следует контролировать.
- При сушке волос феном рекомендуется использовать среднюю температуру.
- В зимний период, когда в помещениях сухой воздух из-за отопления, а на улице холодно, для ухода за волосами нужно использовать кондиционер. Это увлажняет волосы и предотвращает накопление статического электричества.
- Не рекомендуется перебарщивать со слишком частым применением масок и масел для волос.
- Стоит избавиться от вредных привычек! Не только курение, но и употребление алкоголя вредно для волос – организм отравляется и интоксикация вызывает изменения в структуре волос.
- В течение трех месяцев можно употреблять витамины для здоровья волос.
Статья создана в сотрудничестве с "Beotebal".
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