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Медики обеспокоены новой эпидемий наркотиков и их попаданием в вейпы

rus.tvnet.lv
Медики обеспокоены новой эпидемий наркотиков и их попаданием в вейпы
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Служба неотложной медицинской помощи.
Служба неотложной медицинской помощи. Фото: Paula Čurkste

Героин, который несколько лет назад считали самым опасным наркотиком, в последнее время заменили химически синтезированные опиоиды, сообщает передача 4. studija.

Наркологи встревожены опасной тенденцией - в Европе эти вещества находятся в электронных сигаретах, которые и в нашей стране очень популярны среди молодежи и подростков.

Авторы передачи стали свидетелями борьбы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) за жизнь человека у Центрального вокзала в Риге.

Однако ситуация типичная - пациент отравился наркотическими веществами, у него передозировка.

"Они все без сознания, у них у всех практически остановилось дыхание", - поясняет помощник врача NMPD Роман Цинис.

"В связи с этим нужны мероприятия, так сказать, для обеспечения дыхания - вентиляция большими потоками кислорода. Конечно, есть и специальные медикаменты, которые мы даем. Они помогают не всегда. Так как у нас сейчас появились какие-то новые наркотики, не всегда наши медикаменты могут помочь".

Опыт помощника врача свидетельствует, что медики Службы неотложной помощи - следующие после наркоманов, кто узнает, что в Риге дилеры обновили запасы наркотиков.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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