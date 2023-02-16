В девятом родильном отделении Резекненской больницы появились на свет первые двойняшки - мальчик и девочка, сообщает больница на своей странице в Facebook.
В Резекне родились первые в 2023 году двойняшки
В Резекне родились первые в 2023 году двойняшки
Малыши родились с разницей в минуту - в 9:04 и 9:05. Родители - Мария и Геннадий Зейлиши - назвали детей Эрнест и Златислава.
Теперь семья Зейлишей может гордиться статусом многодетной, ведь дома маленьких брата и сестру ждет старшая дочь София.
Родителей со специально подготовленными подарками и самыми добрыми пожеланиями поздравил член правления Резекненской больницы Ивар Звидрис, пожелав семье крепкого здоровья и счастья.
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