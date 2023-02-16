В Резекне родились первые в 2023 году двойняшки

Малыши родились с разницей в минуту - в 9:04 и 9:05. Родители - Мария и Геннадий Зейлиши - назвали детей Эрнест и Златислава.

Теперь семья Зейлишей может гордиться статусом многодетной, ведь дома маленьких брата и сестру ждет старшая дочь София.

Родителей со специально подготовленными подарками и самыми добрыми пожеланиями поздравил член правления Резекненской больницы Ивар Звидрис, пожелав семье крепкого здоровья и счастья.