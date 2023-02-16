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В Резекне родились первые в 2023 году двойняшки

rus.tvnet.lv
В Резекне родились первые в 2023 году двойняшки
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Фото: Rēzeknes slimnīca/Facebook.com

В девятом родильном отделении Резекненской больницы появились на свет первые двойняшки - мальчик и девочка, сообщает больница на своей странице в Facebook.

Малыши родились с разницей в минуту - в 9:04 и 9:05. Родители -  Мария и Геннадий Зейлиши - назвали детей Эрнест и Златислава. 

Теперь семья Зейлишей может гордиться статусом многодетной, ведь дома маленьких брата и сестру ждет старшая дочь София. 

Родителей со специально подготовленными подарками и самыми добрыми пожеланиями поздравил член правления Резекненской больницы Ивар Звидрис, пожелав семье крепкого здоровья и счастья.

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