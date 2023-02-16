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В Арт-центр Ротко на один день вернутся работы, которые убрали из-за цензуры

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В Арт-центр Ротко на один день вернутся работы, которые убрали из-за цензуры
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Убранные с выставки объекты искусства.
Убранные с выставки объекты искусства. Фото: Didzis Grodzs

В конце зимнего выставочного сезона в воскресенье, 19 февраля, в Даугавпилсском арт-центре Марка Ротко на один день вновь будут доступны произведения искусства эстонского художника Сандера Раудсеппа, которые были убраны из-за цензуры. Посетители этой и другой выставки смогут ознакомиться с ними по особым, акционным ценам.

Даугавпилсский арт-центр Марка Ротко готовится к весеннему выставочному сезону. Поэтому на этой неделе зрителям доступны все временные выставки зимнего сезона:

  • "Смертельное желание добраться по ту сторону жизни" (Сандер Раудсепп, Эстония),
  • "Топонимы" (Алексей Наумов, Латвия),
  • "Новая духовность" (группа художников, Польша),
  • "Гений и мятежник" (Коля Новиков, Украина),
  • "Или - или. Автономная свобода" (Диана Рудоклене, Литва),
  • 18-й Международный симпозиум живописи "Марк Ротко 2022".

В воскресенье, 19 февраля, осмотр временных выставок будет возможен по особой, уменьшенной цене - 4 евро, для школьников, студентов, пенсионеров - 2 евро. Во время акции Центр Ротко открыт для посетителей с 11:00 до 17:00.

Более подробная информация об актуальных выставках - на сайте Арт-центра Ротко.

Весенний выставочный сезон в Арт-центре Ротко откроется 3 марта этого года.

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