В конце зимнего выставочного сезона в воскресенье, 19 февраля, в Даугавпилсском арт-центре Марка Ротко на один день вновь будут доступны произведения искусства эстонского художника Сандера Раудсеппа, которые были убраны из-за цензуры. Посетители этой и другой выставки смогут ознакомиться с ними по особым, акционным ценам.
В Арт-центр Ротко на один день вернутся работы, которые убрали из-за цензуры
В Арт-центр Ротко на один день вернутся работы, которые убрали из-за цензуры
Даугавпилсский арт-центр Марка Ротко готовится к весеннему выставочному сезону. Поэтому на этой неделе зрителям доступны все временные выставки зимнего сезона:
- "Смертельное желание добраться по ту сторону жизни" (Сандер Раудсепп, Эстония),
- "Топонимы" (Алексей Наумов, Латвия),
- "Новая духовность" (группа художников, Польша),
- "Гений и мятежник" (Коля Новиков, Украина),
- "Или - или. Автономная свобода" (Диана Рудоклене, Литва),
- 18-й Международный симпозиум живописи "Марк Ротко 2022".
В воскресенье, 19 февраля, осмотр временных выставок будет возможен по особой, уменьшенной цене - 4 евро, для школьников, студентов, пенсионеров - 2 евро. Во время акции Центр Ротко открыт для посетителей с 11:00 до 17:00.
Более подробная информация об актуальных выставках - на сайте Арт-центра Ротко.
Весенний выставочный сезон в Арт-центре Ротко откроется 3 марта этого года.
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