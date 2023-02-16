В Арт-центр Ротко на один день вернутся работы, которые убрали из-за цензуры

В конце зимнего выставочного сезона в воскресенье, 19 февраля, в Даугавпилсском арт-центре Марка Ротко на один день вновь будут доступны произведения искусства эстонского художника Сандера Раудсеппа, которые были убраны из-за цензуры. Посетители этой и другой выставки смогут ознакомиться с ними по особым, акционным ценам.