Не кричи! Не придумывай! 36% женщин в Латвии испытали насилие во время родов

22% женщин, подвергшихся негативному обращению, сообщили, что их крики о помощи игнорировались, 17% сталкивались с ложью и утаиванием информации, 16% - с криками, 12% - с угрозами, 14% испытывали бесчувственные прикосновения или насильственные объятия, а еще в 15% случаев имело место несогласованное давление на живот или другое физическое воздействие.

Некоторые женщины поделились своими воспоминаниями шире, упомянув о неоправданной разлуке с новорожденным, несогласованном вмешательстве интернов, некачественном зашивании, приведшем к годам дискомфорта, и даже гибели ребенка из-за халатности врачей.

"Результаты этого исследования свидетельствуют не только о том, что негативное и поверхностное отношение к роженицам в Латвии довольно распространено, но еще и о том, насколько высок уровень терпимости общества к насилию в целом", - акцентирует Агра Лиеге-Долежко. Она добавляет: "Регулярное обращение к "советскому наследию" не является оправданием для откладывания решения - и внутренняя культура медицинских учреждений, и реакция общества на это, казалось бы, приземленное насилие должны радикально измениться. Как крики, так и пренебрежительные комментарии и оставление женщины без помощи - все это проявления насилия".

Во время исследования выяснилось, что негативное отношение исходило как от врачей (45% случаев), так и от акушерок (41%), а также медсестер (43%). И женщины из Риги, и жительницы крупных городов Латвии и сельской местности в равной степени подвергаются насилию во время родов.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что цель исследования не в том, чтобы запугать будущих мам или создать негативное мнение об опыте родов в Латвии. Большинство женщин испытывают положительное отношение со стороны персонала во время родов, но мы не можем делать вид, что не видим, что 3 из 10 женщин во время родов сталкивались с эмоциональным насилием", - добавляет Линда Эзера.

"Единственным приемлемым показателем в этом вопросе был бы ноль. Так же, как и насилие в семье или в школе - ненормально, что с этим сталкиваются как 36%, так и 5% женщин. Нормально, если никто не сталкивается с этим", - добавляет Ольга Процевска.

*Исследование, которое реализовывали Norstat Latvija, Агра Лиеге-Долежко и Ольга Процевска, проводилось добровольно, без коммерческих целей и спонсорской поддержки, основываясь на убеждении, что эта тема важна для латвийского общества.