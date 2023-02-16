Оскорбительные комментарии о внешнем виде, обвинения в "неспособности" рожать или заботиться о ребенке, а также игнорирование просьб о помощи - это самые частые негативные переживания, с которыми во время родов приходиться сталкиваться женщинам, рожающим в больницах Латвии. Это выяснили в исследовании компании Norstat публицист Агра Лиеге-Долежко и предпринимательница и консультант Ольга Процевска.
Не кричи! Не придумывай! 36% женщин в Латвии испытали насилие во время родов
Хотя тема является важной, это первый опрос такого масштаба об опыте родов в Латвии. В опросе в общей сложности приняла участие 2591 женщина, из которых 1440 рожали как минимум одного ребенка в одной из латвийских больниц.
Из 1440 рожавших женщин 36% ответили, что до, во время или после родов столкнулись с негативным отношением со стороны медицинского персонала. 61% не сталкивались с негативным отношением, а 3% воздержались от ответа.
"Norstat Latvia выступает за то, чтобы данные исследований можно было использовать не только в бизнес-среде для принятия различных решений, но и чтобы они выявляли различные темы, важные для общества. В этом исследовании мы опросили женщин со всей Латвии, чтобы понять, актуально ли и насколько говорить о негативных переживаниях во время родов. Исследования показывают, что большинство опрошенных женщин не сталкивались с негативными переживаниями во время родов. Однако данные также показывают, что негативные переживания, особенно эмоциональные, имеют тенденцию случаться", - комментирует Линда Эзера, руководитель Norstat Latvia.
Чаще всего женщины получали негативные комментарии о своей внешности или поведении (41% тех, кто столкнулся с той или иной формой насилия во время родов), упреки в отсутствии навыков дыхания, потуг (32%) или грудного вскармливания и ухода за ребенком (32%).
22% женщин, подвергшихся негативному обращению, сообщили, что их крики о помощи игнорировались, 17% сталкивались с ложью и утаиванием информации, 16% - с криками, 12% - с угрозами, 14% испытывали бесчувственные прикосновения или насильственные объятия, а еще в 15% случаев имело место несогласованное давление на живот или другое физическое воздействие.
Некоторые женщины поделились своими воспоминаниями шире, упомянув о неоправданной разлуке с новорожденным, несогласованном вмешательстве интернов, некачественном зашивании, приведшем к годам дискомфорта, и даже гибели ребенка из-за халатности врачей.
"Результаты этого исследования свидетельствуют не только о том, что негативное и поверхностное отношение к роженицам в Латвии довольно распространено, но еще и о том, насколько высок уровень терпимости общества к насилию в целом", - акцентирует Агра Лиеге-Долежко. Она добавляет: "Регулярное обращение к "советскому наследию" не является оправданием для откладывания решения - и внутренняя культура медицинских учреждений, и реакция общества на это, казалось бы, приземленное насилие должны радикально измениться. Как крики, так и пренебрежительные комментарии и оставление женщины без помощи - все это проявления насилия".
Во время исследования выяснилось, что негативное отношение исходило как от врачей (45% случаев), так и от акушерок (41%), а также медсестер (43%). И женщины из Риги, и жительницы крупных городов Латвии и сельской местности в равной степени подвергаются насилию во время родов.
"Мы хотели бы подчеркнуть, что цель исследования не в том, чтобы запугать будущих мам или создать негативное мнение об опыте родов в Латвии. Большинство женщин испытывают положительное отношение со стороны персонала во время родов, но мы не можем делать вид, что не видим, что 3 из 10 женщин во время родов сталкивались с эмоциональным насилием", - добавляет Линда Эзера.
"Единственным приемлемым показателем в этом вопросе был бы ноль. Так же, как и насилие в семье или в школе - ненормально, что с этим сталкиваются как 36%, так и 5% женщин. Нормально, если никто не сталкивается с этим", - добавляет Ольга Процевска.
*Исследование, которое реализовывали Norstat Latvija, Агра Лиеге-Долежко и Ольга Процевска, проводилось добровольно, без коммерческих целей и спонсорской поддержки, основываясь на убеждении, что эта тема важна для латвийского общества.
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