RUS TVNET принял участие в уникальной акции: в 12:00 в СМИ Латвии прозвучал гимн Украины

Чтобы показать неделимое единство латвийской медийной среды в поддержке Украины в войне против России, ряд латвийских радиостанций, телеканалов и электронных СМИ, в том числе RUS TVNET, 24 февраля в 12:00 объединится в совместной акции - на медиаканалах одновременно прозвучал гимн Украины.