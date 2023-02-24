Чтобы показать неделимое единство латвийской медийной среды в поддержке Украины в войне против России, ряд латвийских радиостанций, телеканалов и электронных СМИ, в том числе RUS TVNET, 24 февраля в 12:00 объединится в совместной акции - на медиаканалах одновременно прозвучал гимн Украины.
RUS TVNET принял участие в уникальной акции: в 12:00 в СМИ Латвии прозвучал гимн Украины
RUS TVNET принял участие в уникальной акции: в 12:00 в СМИ Латвии прозвучал гимн Украины
Такая одновременная акция практически всех вещательных СМИ является беспрецедентным событием в Латвии и логическим продолжением работы, которая велась в течение года в латвийских СМИ в поддержку Украины.
Цель совместной кампании – выразить четкую поддержку Украине со стороны латвийского медиапространства и общества.
На видео звучит гимн Украины, который исполняет украинская группа "Тінь Сонця".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова