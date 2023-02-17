В Риге столкнулись три автомобиля. Один человек погиб

В четверг, 16 февраля, около 8:00 утра на улице Пернавас в Риге столкнулись три автомобиля - Saab, Škoda Octavia и Audi A6.

В результате аварии погиб водитель автомобиля Saab.

За вождение в нетрезвом виде вчера задержаны шесть водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотиков. Все семь задержанных водителей находились в состоянии сильного опьянения, поэтому будут привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости вчера составлен 181 протокол, восемь водителей оштрафованы за агрессивное вождение, а в целом за прошедшие сутки полиция составила 485 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.