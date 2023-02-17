В четверг, 16 февраля, в Латвии зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, а 12 получили травмы, сообщает Государственная полиция.
В Риге столкнулись три автомобиля. Один человек погиб
В Риге столкнулись три автомобиля. Один человек погиб
В четверг, 16 февраля, около 8:00 утра на улице Пернавас в Риге столкнулись три автомобиля - Saab, Škoda Octavia и Audi A6.
В результате аварии погиб водитель автомобиля Saab.
За вождение в нетрезвом виде вчера задержаны шесть водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотиков. Все семь задержанных водителей находились в состоянии сильного опьянения, поэтому будут привлечены к уголовной ответственности.
За превышение скорости вчера составлен 181 протокол, восемь водителей оштрафованы за агрессивное вождение, а в целом за прошедшие сутки полиция составила 485 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.
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