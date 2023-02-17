В четверг, 17 февраля, на территории Olainfarm прошли масштабные учения по проверке системы управления чрезвычайными ситуациями, разработанной в консультациях с зарубежными экспертами, и взаимодействия с государственными оперативными службами.
Фото ⟩ Olainfarm организовал амбициозные антикризисные учения
"Впервые в истории Olainfarm были проведены столь масштабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которых мы смоделировали несколько возможных сценариев.
Нам как химической производственной компании такой опыт очень ценен и необходим, чтобы быть максимально готовыми действовать в реальной жизни. Я благодарю все оперативные службы и партнеров за их участие в организации и создании тренинга", - сказал Юрис Бундулис, председатель правления Olainfarm.
"Во время учений мы разыграли сценарий разлива химикатов, потушили пожар и спасли пострадавших. Тренинги такого масштаба с тремя разными опасностями случаются редко, поэтому для Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) это был особенно ценный опыт.
В целом учения прошли очень хорошо, все поставленные задачи выполнены. Сценарий учений позволил нам познакомиться со спецификой работы компании, потренироваться в предотвращении утечки химических веществ, проведении дезактивационных мероприятий и спасении людей в сложных и опасных условиях. В случае аварии важно, чтобы каждый из нас знал свои задачи по жестам и коротким командам. Такая подготовка позволяет нам развивать эти навыки", - рассказал представитель VUGD.
На создание новой системы управления чрезвычайными ситуациями ушло больше года. В этом процессе, в создании алгоритмов взаимодействия и обучении специалистов, участвуют Государственная пожарно-спасательная служба, Служба неотложной медицинской помощи, Государственная полиция, Министерство обороны, Служба государственной безопасности, Государственная природоохранная служба, а также другие организации.
Представленная Olainfarm модель уникальна для Латвии и превосходит мировые стандарты - она объединяет в одной системе модули управления рисками, кризисного управления и посткризисного восстановления. В ходе сегодняшних учений работа системы была проверена на практике, чтобы получить полную уверенность в готовности компании выполнять свои функции даже в сложных ситуациях.
Специальные учения имитировали разлив конкретного химического вещества и риск взрыва с жертвами в условиях, безопасных для жителей и работников.
На территории Olainfarm были активированы и протестированы тревожные сирены, а также в учебных целях использовались цветные дымовые свечи, не наносящие вреда здоровью человека. Olainfarm совместно с ответственными службами также проверили порядок своевременного оповещения и информирования граждан.
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