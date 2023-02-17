Фото ⟩ Olainfarm организовал амбициозные антикризисные учения

"Впервые в истории Olainfarm были проведены столь масштабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которых мы смоделировали несколько возможных сценариев.

Нам как химической производственной компании такой опыт очень ценен и необходим, чтобы быть максимально готовыми действовать в реальной жизни. Я благодарю все оперативные службы и партнеров за их участие в организации и создании тренинга", - сказал Юрис Бундулис, председатель правления Olainfarm.

"Во время учений мы разыграли сценарий разлива химикатов, потушили пожар и спасли пострадавших. Тренинги такого масштаба с тремя разными опасностями случаются редко, поэтому для Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) это был особенно ценный опыт.