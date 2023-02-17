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На концерт в поддержку Путина привлекают наградой в 6 евро

rus.tvnet.lv
На концерт в поддержку Путина привлекают наградой в 6 евро
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Москва. Иллюстративное фото
Москва. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

В российских Telegram-каналах и в социальной сети VK появилось множество объявлений, предлагающих посетить митинг-концерт в московских Лужниках, в котором также примет участие президент России Владимир Путин, сообщает издание "Сирена".

На 21 февраля запланировано обращение Путина к Федеральному собранию, а на следующий день Кремль проводит масштабный концерт в Лужниках, которая соберет 200 тысяч человек.

В рекламе говорится, что патриотический концерт начнется в 14:00 и выступят такие прокремлевские звезды российской эстрады, как Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина и "Руки Вверх".

В рекламе потенциальным посетителям концерта предлагается вознаграждение в размере 500 рублей (6 евро), а также сувениры.

Послание Путина Федеральному собранию должно было состояться еще в прошлом году, но его отложили, скорее всего, из-за неудач российской армии в войне в Украине.

В этом году выступление Путина планируется как можно ближе к 24 февраля, когда исполнится год с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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