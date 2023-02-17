Инспекция предупреждает об опасном очистителе лобового стекла

В лаборатории было установлено, что химическая смесь по объему содержит 24,4 процента метанола, вопреки тому, что указано на этикетке продукта, где представлен этанол. Таким образом, продукт не предназначен для массового потребления, его этикетка вводит в заблуждение относительно состава и не содержит существенной информации об опасности продукта.

VI предупреждает, что химическая смесь с такой концентрацией метанола может вызвать поражение органов, токсична при проглатывании, попадании на кожу или при вдыхании.

Инспекция призывает потребителей и дистрибьюторов не использовать товар, а вернуть его по месту приобретения.

Инспекция провела лабораторный анализ химической смеси у возможного производителя и в торговой точке по запросу Центра защиты прав потребителей и Государственной полиции. Все документы и отчеты об испытаниях, полученные в ходе проверки, будут отправлены в Государственную полицию.