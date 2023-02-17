Новым командующим Центральным военным округом России назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Он сменил на этой должности генерал-полковника Александра Лапина, сообщает российское СМИ РБК.
В Центральном военном округе России новый командующий. Что о нем известно?
Лапин в январе был назначен на должность начальника штаба Сухопутных войск.
Официального объявления о том, кто заменит его на посту командующего Центрального военного округа, пока не поступало. Уже в январе о назначении Мордвичева на эту должность неофициально сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин.
Лапин во время полномасштабной агрессии России против Украины стал командовать группой "Центр". Однако в октябре прошлого года его имя перестало фигурировать в сводках с фронта.
Затем на первый план вышел командующий сводной группировкой российских войск Сергей Суровикин, а на Лапина обрушилась критика самых ярые сторонников войны - Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина. Некоторые военные блогеры обвиняли именно Лапина в неудачах России на фронте, а Кадыров назвал его бездарным из-за вывода российских войск из Лимана.
Генерал-лейтенант Мордвичев же ранее командовал 8-й армией ВС РФ и участвовал в наступлении на украинский город Мариуполь.
Кадыров называл Мордвичева "лучшим командиром".
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