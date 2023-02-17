В Центральном военном округе России новый командующий. Что о нем известно?

Лапин в январе был назначен на должность начальника штаба Сухопутных войск.

Официального объявления о том, кто заменит его на посту командующего Центрального военного округа, пока не поступало. Уже в январе о назначении Мордвичева на эту должность неофициально сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин.

Лапин во время полномасштабной агрессии России против Украины стал командовать группой "Центр". Однако в октябре прошлого года его имя перестало фигурировать в сводках с фронта.

Затем на первый план вышел командующий сводной группировкой российских войск Сергей Суровикин, а на Лапина обрушилась критика самых ярые сторонников войны - Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина. Некоторые военные блогеры обвиняли именно Лапина в неудачах России на фронте, а Кадыров назвал его бездарным из-за вывода российских войск из Лимана.

Генерал-лейтенант Мордвичев же ранее командовал 8-й армией ВС РФ и участвовал в наступлении на украинский город Мариуполь.

Кадыров называл Мордвичева "лучшим командиром".