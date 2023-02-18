Рижская дума получила заявку на проведение шествия и возложение цветов 16 марта

Заявку подал лимбажский филиал организации Daugavas vanagi Latvijā, который хочет организовать шествие от церкви Св. Иоанна в Риге к памятнику Свободы, где планируется возложить цветы. Такие мероприятия проводятся каждый год.

Планируется, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Самоуправление пока не согласовало мероприятие. Других заявок на организацию мероприятий 16 марта пока не поступало. Обычно активисты, называющие себя антифашистами, также стараются устраивать мероприятия в этот день.

16 марта, или день памяти легионеров, является неофициальным днем памяти, когда ветераны Латышского легиона и другие люди вспоминают граждан страны, сражавшихся в составе вооруженных сил Германии в составе Латышского легиона. Часть людей считает, что эти люди рассчитывали воевать за независимость Латвии, другие - что они были соратниками фашистов, третьи - что они стали жертвами, против своей воли оказавшимися на фронте.