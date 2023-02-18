Видео ⟩ В двух зданиях Риги образовались трещины, эвакуированы 33 человека, изменено движение транспорта

VUGD сообщает, что в 18:52 спасатели получили вызов на улицу Кришьяниса Валдемара, где, согласно первоначальной информации, в многоэтажном здании образовались трещины.

Позже было определено, что опасная деформация была обнаружена в двух зданиях по адресу улица Кришьяниса Валдемара 117 и 119.

Для здания по адресу ул. Кр. Валдемара 117 отключена подача газа. Объект был проверен строительным инспектором Департамента городского развития Рижской думы. В этом случае необходимо также заключение по техническому обследованию сертифицированного специалиста по строительству. По информации, находящейся в распоряжении самоуправления, здание, в котором возникли повреждения, обслуживается товариществом собственников квартир.

На месте происшествия пожарные обнаружили видимые трещины в здании и начали эвакуацию людей. Для размещения эвакуированных людей на месте происшествия в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией был предоставлен автобус.

Для жителей, которым необходимо временное жилое помещение, в настоящее время предлагается комната в гостинице самоуправления (до 5 дней). О возможностях размещения в гостинице предлагается связываться с полицией самоуправления по телефону 110.