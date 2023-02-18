В субботу, 18 февраля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили вызов к зданию на улице Кришьяня Валдемара, так как в нем возникли трещины, сообщает VUGD.
Видео ⟩ В двух зданиях Риги образовались трещины, эвакуированы 33 человека, изменено движение транспорта
VUGD сообщает, что в 18:52 спасатели получили вызов на улицу Кришьяниса Валдемара, где, согласно первоначальной информации, в многоэтажном здании образовались трещины.
Позже было определено, что опасная деформация была обнаружена в двух зданиях по адресу улица Кришьяниса Валдемара 117 и 119.
Для здания по адресу ул. Кр. Валдемара 117 отключена подача газа. Объект был проверен строительным инспектором Департамента городского развития Рижской думы. В этом случае необходимо также заключение по техническому обследованию сертифицированного специалиста по строительству. По информации, находящейся в распоряжении самоуправления, здание, в котором возникли повреждения, обслуживается товариществом собственников квартир.
На месте происшествия пожарные обнаружили видимые трещины в здании и начали эвакуацию людей. Для размещения эвакуированных людей на месте происшествия в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией был предоставлен автобус.
Для жителей, которым необходимо временное жилое помещение, в настоящее время предлагается комната в гостинице самоуправления (до 5 дней). О возможностях размещения в гостинице предлагается связываться с полицией самоуправления по телефону 110.
Если помещения будут признаны возобновляемыми, владельцы квартир смогут подать заявку на разовое пособие на ремонт - до 10 000 евро.
Информация о состоянии здания передана в Рижское строительное управление. На месте происшествия работают 23 спасателя.
VUGD сообщает, что из двух соседних зданий в сотрудничестве с Рижской муниципальной полиции эвакуированы 33 человека, собака и два кота.
Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис рассказал агентству LETA, что на месте находятся два автобуса Rīgas satiksme. Один человек выразил желание, чтобы его разместили.
Rīgas satiksme информирует, что в связи с ситуацией закрывается все движение возле ул. Кришьяниса Валдемара, 117. Изменен маршрут 3-го тролейбуса и 11-го автобуса.
В направлении от города транспорт проходит по ул. Кришьяниса Валдемара, ул. Спорта, ул. Сканстес, ул. Зирню и далее по маршруту.
Пропускаются остановки: улица А.Бриана, улица Алояс, улица Эвелес.
В направлении центра транспорт проходит по ул. Зирню, ул. Сканстес, ул. Весетас, ул. Ханзас и ул. Кришьяниса Валдемара.
Пропускаются остановки: улица Эвелес, улица Палидзибас, улица Бруниниеку.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!