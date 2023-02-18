За урон, вызванный Covid-вакцинацией, Государственное агентство лекарств планирует выплатить 30 тысяч евро

24 января 2023 года ZVA приняло решение о предоставлении компенсации в размере 5000 евро за вызванный вакциной от Covid-19 Spikevax вред здоровью пациента. Также в этот день ZVA приняло решение назначить 10 000 евро компенсации за вызванный вакциной от Covid-19 Comirnaty вред здоровью пациента.

В свою очередь, 26 января ZVA приняло решение предоставить компенсацию в размере 10 000 евро за вызванный вакциной от Covid-19 Vaxzevria вред здоровью пациента, а 31 января - 5000 евро за вызванный вакциной от Covid-19 Comirnaty вред здоровью пациента.

Таким образом, на 6 февраля 2023 года общая стоимость компенсаций составляет 30 000 евро, которые необходимо выплатить в соответствии с решениями ZVA.

Обычно средства Министерству здравоохранения предоставляют из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные случаи", но министерство объясняет, что на этот раз так нельзя сделать до принятия закона "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетную схему на 2023, 2024 и 2025 годы".