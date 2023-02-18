Государственное агентство лекарств (ZVA) приняло решение выплатить 30 000 евро за случаи, когда вакцинацией от Covid-19 был причинен вред здоровью, свидетельствует разработанное Министерством здравоохранения информационное сообщение, которое во вторник, 21 февраля, будет рассмотрено в правительстве.
За урон, вызванный Covid-вакцинацией, Государственное агентство лекарств планирует выплатить 30 тысяч евро
24 января 2023 года ZVA приняло решение о предоставлении компенсации в размере 5000 евро за вызванный вакциной от Covid-19 Spikevax вред здоровью пациента. Также в этот день ZVA приняло решение назначить 10 000 евро компенсации за вызванный вакциной от Covid-19 Comirnaty вред здоровью пациента.
В свою очередь, 26 января ZVA приняло решение предоставить компенсацию в размере 10 000 евро за вызванный вакциной от Covid-19 Vaxzevria вред здоровью пациента, а 31 января - 5000 евро за вызванный вакциной от Covid-19 Comirnaty вред здоровью пациента.
Таким образом, на 6 февраля 2023 года общая стоимость компенсаций составляет 30 000 евро, которые необходимо выплатить в соответствии с решениями ZVA.
Обычно средства Министерству здравоохранения предоставляют из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные случаи", но министерство объясняет, что на этот раз так нельзя сделать до принятия закона "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетную схему на 2023, 2024 и 2025 годы".
Поэтому Министерство здравоохранения предлагает разрешить ZVA взять на себя обязательства и осуществить из бюджета ZVA выплаты в связи с тяжелым или среднетяжелым вредом здоровью или жизни пациента, вызванного вакцинами от Covid-19, до принятия закона "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетную схему на 2023, 2024 и 2025 годы".
Уже сообщалось, что решения о предоставлении компенсаций принимаются ZVA. Согласно Закону об управлении распространением инфекции Covid-19 заявление о выплате компенсации может быть подано не позднее чем в течение двух лет со дня обнаружения вреда, но не позднее чем в течение трех лет со дня вакцинации.
Компенсацию могут потребовать те люди, которые совершили вакцинацию в Латвии с зарегистрированной в Европейском агентстве лекарств вакциной и причиненный здоровью или жизни вред непосредственно связан с вызванным вакцинами побочным явлением, которое указано в инструкции по применению лекарства или вакцины, в результате которых возникли остаточные или длительные нарушения здоровья, вследствие которых самообслуживание и функциональность пациента не восстановились по меньшей мере в течение 26 недель.
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