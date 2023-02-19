В Великобритании украли почти 200 тысяч шоколадных яиц на сумму в 45 тысяч евро

32-летний Джоби Пул признал в суде свою вину в краже, сообщает полиция. Десятки тысяч шоколадных яиц Cadbury с бело-желтой помадкой были украдены со склада в Телфорде, на западе Англии.

Мужчину остановила полиция на шоссе, и шоколадные яйца были возвращены. Мужчина использовал резец по металлу, чтобы вломиться в склад.

Прокурор Оуэн Бил отметил, что Пул планировал эту кражу, потому что взял с собой трактор и заранее должен был знать, где находятся шоколадные яйца.

Адвокат Пула Джон Макмиллан сказал, что мужчина остановил машину, когда понял, что за ним следуют.

"Он понял, что игра закончилась. Полиция была за ним, и Пул остановился, когда было безопасно это сделать", - указал адвокат.

Были украдены и другие шоколадные изделия.

Пул не сопротивлялся полицейским и был арестован. Судебное заседание состоится в марте.