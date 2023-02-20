Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года: ох уж этот понедельник!

Стрелец

Стрельцам Венера помешает действовать в привычном ключе и по отработанной схеме. Планета активизирует неприятных людей, но не стоит переживать, ведь завистники, недоброжелатели, сплетники и разлучники получат по заслугам. Энергетика этой недели очень плохо подходит для выработки плана мести, ведь обозленные Стрельцы могут очень сильно подпортить себе карму, чем спровоцируют новый шквал неприятностей. Нужно держаться знакомых берегов и не делать шагов в сторону неизвестности.

Козерог

Козерогам в такое неоднозначное время, как эта неделя, идти напролом и пытаться взять свое силой точно не нужно. Результатом такого поведения может стать обретение новых сложностей и новых врагов. Вообще ругаться и враждовать сейчас совершенно точно не стоит хотя бы потому, что негативный осадок от ссор и выяснения отношений может не раствориться до начала весны. Лучше говорить людям только приятные слова.

Водолей

Эксперты отмечают, что Водолеям удастся найти новый путь к счастью, несмотря на слабую Венеру. Переход последней в знак Овна говорит о том, что найденный путь пока подождет. Важно закончить начатые ранее дела, а новые амбиции пока точно лучше отложить. Этих людей ждут внеплановые изменения во всех сферах жизни, причем некоторые из них будут весьма приятными. Если вдруг начнется черная полоса в жизни, важно помнить, что, если бы их не было, мы бы не ценили все хорошее. Водолеям нужно быть чуточку мудрее и спокойнее. Астрологи советуют не торопиться с решениями.

Рыбы

Рыб ожидает очень слабый гороскоп, поскольку Венера является для них главным покровителем. Астрологи настоятельно советуют окружать себя людьми, которые помогают получать удовольствие от мелких радостей. Именно на этом будет строиться счастье Рыб в период с 20 по 26 февраля. Эксперты советуют почаще замечать что-то хорошее. Если этого не делать, неделя может превратиться во время разочарований, уныния и серости, а допускать этого нельзя, ведь близится весна - время года, полное надежд и оптимизма.