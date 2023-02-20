Гороскоп на предстоящую неделю поможет вам правильно спланировать свои дела и достичь благополучия во всех сферах жизни. Астрологи DailyHoro рассказали, откуда придет опасность и как ее можно будет обойти стороной.
Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года: ох уж этот понедельник!
В понедельник, 20 февраля, Венера перейдет в знак Овна, чем спровоцирует повышение негативной энергии и снижение скорости восстановления сил. Получается, что
эта неделя будет трудной, но не стоит забывать, что сейчас нет ретроградных планет, а также силен Меркурий, который частично нивелирует отрицательное воздействие Венеры,
давая нам уверенность в себе и веру в то, что мы идем по верному пути.
Овен
Многие проблемы у Овнов могут появляться в самые ответственные моменты. В связи с этим астрологи настоятельно рекомендуют этим людям опасаться трех вещей: бездействия, уныния и неуверенности. Сейчас то самое время, когда работать не хочется, но просто жизненно необходимо. Еще представителей данного знака Зодиака могут начать волновать вопросы, которые ранее не имели никакой важности. Это значит, что настало время для небольшой смены целей и переосмысления приоритетов.
Телец
Тельцам придется несладко в понедельник, ведь Венера является их покровителем. Ее резкое ослабление приведет к тому, что в понедельник резко пропадут силы и желание трудиться. В принципе, это не значит, что нужно брать внеплановый выходной. Просто необходимо смотреть на жизнь через призму оптимизма и стараться не браться за очень сложные дела. Доброта поможет изменить судьбу и очистить карму. Осторожность для Тельцов станет определяющей. В плане настроения все будет относительно спокойно, если только очень сильно не переутомляться. В этот день не зазорно будет попросить кого-нибудь о помощи.
Близнецы
Представители данного знака могут стать свидетелями не очень приятной ситуации, но если она их не будет касаться ни ком образом, лучше не вступать в обсуждения и не тратить на это свое драгоценное время в целом. На этой неделе лучше всего быть чуть более эгоистичными, что Близнецы умеют делать. Представителям данного знака Зодиака необходимо нащупать твердую почву под ногами. Это значит, что не нужно рисковать - ни в финансовой, ни в любовной сфере. Последствия могут быть катастрофическими, предупреждают астрологи.
Рак
Ракам необходимо научиться блокировать негатив людей, которые их не любят. Недоброжелатели могут активизироваться, причем уже в понедельник утром. Из-за слабой Венеры сил на полноценное противостояние у них не останется, поэтому они могут попробовать взять Раков хитростью. Венера высветит все главные недостатки Раков. Планета, сама того не желая, поможет этим людям найти способ стать лучше в будущем, поняв как превратить все свои недостатки в преимущества. Это очень непростая, но невероятно важная неделя, подходящая для самоанализа.
Лев
Львам для сохранения и приумножения счастья нужно перестать думать о прошлом и настроиться на светлое будущее. В любви и дружбе многим представителям этого знака удастся открыть новые грани, несмотря на слабую Венеру. В целом эта планета воздействует на Львов не особенно сильно, поэтому их жизнь изменится минимально. Астрологи советуют перестать воспринимать свои рабочие и домашние обязанности как тяжелое бремя. Важно найти в них нечто полезное и прекрасное, чтобы повысить продуктивность и стать счастливее.
Дева
Чего Девам точно стоит избегать с 20 по 26 февраля, так это переработки и переутомления. Тяжелой эту неделю не назовешь, ведь Венера не имеет большой власти над Девами, но спутать карты она им вполне может. В трудные моменты лучше избегать самокритики, опираясь на логику и факты, а не на эмоции и неприятные воспоминания. Девам нужно срочно научиться жить текущим моментом, иначе их может ждать большое разочарование.
Весы
У Весов наступает время, когда физическая активность будет в тягость. Лучше ограничить занятия спортом и остановиться на прогулках, растяжке. Это значит, что сейчас гораздо полезнее прокачивать свои интеллектуальные навыки и перенимать чужую мудрость. Астрологи отмечают, что в качестве отдыха и смены обстановки можно использовать шопинг, но в этом случае желательно не сорить деньгами, покупая лишь все самое необходимое. Весам на этой неделе необходимо не раскрепоститься, а, наоборот, собраться и быть предельно внимательными ко всему, что происходит вокруг.
Скорпион
Скорпионов может резко настигнуть уныние и грусть. Тут астрологи советуют вспомнить о принципе, согласно которому улыбающийся и смеющийся человек всегда счастливее. Улыбаться полезно, даже когда нам грустно, поэтому если будет тяжело, лучше вспомнить что-то смешное и веселое, напомнить себе о чем-то приятном. Скорее всего, в период с 20 по 26 февраля для Скорпионов на сто процентов раскроется тема партнерства. Некоторым людям этого знака придется работать в команде либо просить о помощи. Вместе с кем-то идти по жизни всегда веселее.
Стрелец
Стрельцам Венера помешает действовать в привычном ключе и по отработанной схеме. Планета активизирует неприятных людей, но не стоит переживать, ведь завистники, недоброжелатели, сплетники и разлучники получат по заслугам. Энергетика этой недели очень плохо подходит для выработки плана мести, ведь обозленные Стрельцы могут очень сильно подпортить себе карму, чем спровоцируют новый шквал неприятностей. Нужно держаться знакомых берегов и не делать шагов в сторону неизвестности.
Козерог
Козерогам в такое неоднозначное время, как эта неделя, идти напролом и пытаться взять свое силой точно не нужно. Результатом такого поведения может стать обретение новых сложностей и новых врагов. Вообще ругаться и враждовать сейчас совершенно точно не стоит хотя бы потому, что негативный осадок от ссор и выяснения отношений может не раствориться до начала весны. Лучше говорить людям только приятные слова.
Водолей
Эксперты отмечают, что Водолеям удастся найти новый путь к счастью, несмотря на слабую Венеру. Переход последней в знак Овна говорит о том, что найденный путь пока подождет. Важно закончить начатые ранее дела, а новые амбиции пока точно лучше отложить. Этих людей ждут внеплановые изменения во всех сферах жизни, причем некоторые из них будут весьма приятными. Если вдруг начнется черная полоса в жизни, важно помнить, что, если бы их не было, мы бы не ценили все хорошее. Водолеям нужно быть чуточку мудрее и спокойнее. Астрологи советуют не торопиться с решениями.
Рыбы
Рыб ожидает очень слабый гороскоп, поскольку Венера является для них главным покровителем. Астрологи настоятельно советуют окружать себя людьми, которые помогают получать удовольствие от мелких радостей. Именно на этом будет строиться счастье Рыб в период с 20 по 26 февраля. Эксперты советуют почаще замечать что-то хорошее. Если этого не делать, неделя может превратиться во время разочарований, уныния и серости, а допускать этого нельзя, ведь близится весна - время года, полное надежд и оптимизма.
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