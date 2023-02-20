Видео ⟩ Вот почему никогда нельзя совершать обгон на повороте

Спешка и обгон - крайне опасное сочетание, но многие водители, к сожалению, этого не осознают. На представленном видео из Польши видно, как водитель сразу после выезда с ремонтной площадки хотел обогнать два едущих перед ним автомобиля, но допустил серьезную ошибку - решил сделать это на довольно крутом повороте.

У водителя Mazda была плохая видимость. Внезапное появление встречного автомобиля вынудило его резко повернуть вправо, чтобы избежать столкновения.

Автомобиль вылетел с дороги, попал в кювет и сделал в нем пируэт. Водителю Mazda очень повезло, так как по встречной полосе ехал экипаж скорой медицинской помощи, который моментально среагировал и бросился на помощь.

Сообщается, что водитель не получил серьезных травм и отделался испугом и разбитым авто.

Остается надеяться, что водитель научится на своих ошибках и больше не будет совершать такие безрассудные маневры на дороге. "Тише едешь - дальше будешь": случай в Польше - яркое подтверждение старой поговорки.

Видео: ДТП с Mazda MX3 в Польше