Видео ⟩ Интересный способ равномерно намазать масло на теплый тост

Самый простой вариант - всегда держать небольшое количество сливочного масла при комнатной температуре, чтобы оно было мягким и его всегда было легко намазать на любой хлеб, будь то свежий или поджаренный. Остается только взять нож и намазать нужное количество сливочного масла.

Если вы не храните масло при комнатной температуре, а только в холодильнике, то здесь и начинаются проблемы, потому что из твердого куска масла очень сложно получить тонкий равномерный слой на хлебе.

Спортсменка Джессика Фокс поделилась в своем профиле в TikTok видео, на котором она держит поджаренный ломтик хлеба и растирает твердым краем целого куска масла о него. Она отметила, что так намного проще намазывать масло.

Пользователи, просмотревшие видео, отреагировали по-разному. Кто-то утверждает, что такой способ неприемлем. Другой пишет, что в холодильнике надо держать две упаковки масла - одну для тостерного хлеба, одну для других нужд. Не обошлось и без благодарных комментариев, восхваляющих креативную идею, которая к тому же экономит время и воду, так как нет необходимости пользоваться ножом, который потом нужно еще и мыть.