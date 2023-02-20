Пн, 20.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Интересный способ равномерно намазать масло на теплый тост

Receptes.lv rus.tvnet.lv
,
Интересный способ равномерно намазать масло на теплый тост
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Joe Gough/Shutterstock.com

Хрустящий, еще только теплый хлеб из тостера, покрытый маслом, тающим на нем тонким слоем - сказочное лакомство!

Самый простой вариант - всегда держать небольшое количество сливочного масла при комнатной температуре, чтобы оно было мягким и его всегда было легко намазать на любой хлеб, будь то свежий или поджаренный. Остается только взять нож и намазать нужное количество сливочного масла.

Если вы не храните масло при комнатной температуре, а только в холодильнике, то здесь и начинаются проблемы, потому что из твердого куска масла очень сложно получить тонкий равномерный слой на хлебе.

Спортсменка Джессика Фокс поделилась в своем профиле в TikTok видео, на котором она держит поджаренный ломтик хлеба и растирает твердым краем целого куска масла о него. Она отметила, что так намного проще намазывать масло.

@jessfoxcanoe Its just easier, no clumps of butter or holes in the bread.😅 surely im not the only one #toast #fyp #hack ♬ original sound - Jessica Fox

Пользователи, просмотревшие видео, отреагировали по-разному. Кто-то утверждает, что такой способ неприемлем. Другой пишет, что в холодильнике надо держать две упаковки масла - одну для тостерного хлеба, одну для других нужд. Не обошлось и без благодарных комментариев, восхваляющих креативную идею, которая к тому же экономит время и воду, так как нет необходимости пользоваться ножом, который потом нужно еще и мыть.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх