Российские пропагандисты нервно отреагировали на визит президента США Джо Байдена в Киев, сообщает УНИАН.
Кремлевские пропагандисты нервно отреагировали на визит Байдена в Киев
Например, в прямом эфире российского телеканала известная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева даже высказала предположение, что лидеру США во время его визита в Украину Россия "дала гарантии безопасности".
"Можно было, конечно, угрохать Байдена, но это было уже совсем, наверное", - сказал генерал-лейтенант РФ в отставке Евгений Бужинский.
Скабеева возразила на слова военного эксперта: "угрожать Путину - нормально", "взорвать "Северный поток" тоже годится", а вот "угрохать Байдена - это "совсем".
Бужинский заверил Скабееву, что любой преемник Байдена будет еще более непоследовательным, чем нынешний "слабоумный" президент США.
Уже сообщалось, что в понедельник, 20 февраля, в Киев прибыл президент США Джо Байден. О визите Байдена в Киев заранее не сообщалось из соображений безопасности.
Как пишет The New York Times, президент США тайно прибыл в Киев утром на поезде из Польши. Американского лидера заметили вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора. Как пишет "Украинская правда", Байден приехал в храм почтить память военнослужащих Украины, погибших в ходе войны. В это время в Киеве объявили воздушную тревогу. Этот момент попал на видео.
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