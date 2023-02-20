Кремлевские пропагандисты нервно отреагировали на визит Байдена в Киев

Например, в прямом эфире российского телеканала известная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева даже высказала предположение, что лидеру США во время его визита в Украину Россия "дала гарантии безопасности".

"Можно было, конечно, угрохать Байдена, но это было уже совсем, наверное", - сказал генерал-лейтенант РФ в отставке Евгений Бужинский.

Скабеева возразила на слова военного эксперта: "угрожать Путину - нормально", "взорвать "Северный поток" тоже годится", а вот "угрохать Байдена - это "совсем".

Бужинский заверил Скабееву, что любой преемник Байдена будет еще более непоследовательным, чем нынешний "слабоумный" президент США.

Уже сообщалось, что в понедельник, 20 февраля, в Киев прибыл президент США Джо Байден. О визите Байдена в Киев заранее не сообщалось из соображений безопасности.

Как пишет The New York Times, президент США тайно прибыл в Киев утром на поезде из Польши. Американского лидера заметили вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора. Как пишет "Украинская правда", Байден приехал в храм почтить память военнослужащих Украины, погибших в ходе войны. В это время в Киеве объявили воздушную тревогу. Этот момент попал на видео.