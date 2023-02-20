На ул. Кр. Валдемара возобновят движение, жильцам разрешат забрать вещи

Как подтвердил агентству LETA мэр Риги Мартиньш Стакис, Рижское самоуправление получило заключение эксперта, которое позволяет возобновить движение общественного транспорта по одной полосе на закрытом участке улицы Кр. Валдемара.

В то же время жители поврежденных домов смогут забрать из них предметы первой необходимости. Самоуправление предоставит им подробную информацию на запланированном сегодня собрании, сказал Стакис.

Как сообщили в Рижской думе, общественный транспорт сможет проезжать мимо конкретных зданий только по одной полосе, по которой будет организовано реверсивное движение.

Для других участников дорожного движения на участке улицы Кр. Валдемара от улицы Алояс до улицы Шарлотес движение по-прежнему будет закрыто.

В ближайшие дни будут размещены плакаты со схемами объезда, информацию об ограничении движения также можно найти в приложении Waze. Учитывая возможные пробки, жителей призывают пользоваться общественным транспортом.

RUS TVNET уже сообщал, что в субботу вечером из двух домов на улице Кр. Валдемара эвакуировали людей, так как трещины в стенах зданий расширились. Из двух соседних зданий эвакуированы 33 человека.

Чтобы не подвергать опасности участников дорожного движения, на участке улицы Кр. Валдемара от улицы Шарлотес до улицы Алояс движение было закрыто.

Галерея: Пресс-конференция мэра Риги перед зданием, в стене которого появились трещины