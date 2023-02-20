Незадолго до визита президента США Джо Байдена в Украину в понедельник, 20 февраля, Россия была проинформирована об этом, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
США подтвердили, что Россия знала о визите Байдена в Киев
"Учитывая деликатный характер этого сообщения, я не буду комментировать, как они отреагировали или точный характер нашего сообщения, но я могу подтвердить, что мы сделали это заявление", - сказал Салливан журналистам.
Информация была предоставлена российской стороне за несколько часов до поездки Байдена. Как пояснила делегация Байдена, широкая общественность узнает подробности маршрута позже, когда информация будет раскрыта спецслужбами.
Как подчеркнул Салливан, переговоры прошли в критический момент войны, когда Россия пытается перегруппироваться и готовится к весеннему наступлению, а Украина надеется вернуть территории, оккупированные Россией за последние 12 месяцев. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Журналисты, которые путешествуют вместе с президентом США сообщили, что Джо Байден завершил рабочую поездку в Украину и уже покинул Киев.
Неожиданный визит был краток и продлился порядка пяти часов. Байден прибыл в украинскую столицу в 8 часов утра (по местному времени), а уже в районе обеда отправился дальше. Европейское турне американского президента продлится до конца рабочей недели.
За эти несколько часов он успел встретиться с президентом Зеленским и прогуляться с ним по центру Киева, где Байден вновь пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Байден также анонсировал новый транш военной помощи Киеву, еще на 500 млн долларов, поскольку "жестокая и несправедливая война", по словам президента, пока еще далека от победы.
"Мы знаем, что впереди нас ждут очень трудные дни, недели и годы. Но Россия ставила своей целью стереть Украину с карты мира. И захватническая война Путина терпит неудачу", - подытожил президент США.
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