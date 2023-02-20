США подтвердили, что Россия знала о визите Байдена в Киев

"Учитывая деликатный характер этого сообщения, я не буду комментировать, как они отреагировали или точный характер нашего сообщения, но я могу подтвердить, что мы сделали это заявление", - сказал Салливан журналистам.

Информация была предоставлена ​​российской стороне за несколько часов до поездки Байдена. Как пояснила делегация Байдена, широкая общественность узнает подробности маршрута позже, когда информация будет раскрыта спецслужбами.

Как подчеркнул Салливан, переговоры прошли в критический момент войны, когда Россия пытается перегруппироваться и готовится к весеннему наступлению, а Украина надеется вернуть территории, оккупированные Россией за последние 12 месяцев. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Журналисты, которые путешествуют вместе с президентом США сообщили, что Джо Байден завершил рабочую поездку в Украину и уже покинул Киев.

Неожиданный визит был краток и продлился порядка пяти часов. Байден прибыл в украинскую столицу в 8 часов утра (по местному времени), а уже в районе обеда отправился дальше. Европейское турне американского президента продлится до конца рабочей недели.

За эти несколько часов он успел встретиться с президентом Зеленским и прогуляться с ним по центру Киева, где Байден вновь пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Байден также анонсировал новый транш военной помощи Киеву, еще на 500 млн долларов, поскольку "жестокая и несправедливая война", по словам президента, пока еще далека от победы.

"Мы знаем, что впереди нас ждут очень трудные дни, недели и годы. Но Россия ставила своей целью стереть Украину с карты мира. И захватническая война Путина терпит неудачу", - подытожил президент США.