Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в Талсинском крае, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
В Талсинском крае найдены мертвые собаки и кошки. Возбуждено уголовное дело
В Талсинском крае найдены мертвые собаки и кошки. Возбуждено уголовное дело
Она заявила, что в настоящее время проводится расследование и выясняются обстоятельства происшествия.
В социальной сети Facebook женщина опубликовала информацию о том, что в одном из домов Балгальской волости Талсинского края было обнаружено большое количество мертвых собак и кошек. Три выживших собаки, две козы и пять кошек были переданы в приюты для животных.
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