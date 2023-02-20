Пн, 20.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Талсинском крае найдены мертвые собаки и кошки. Возбуждено уголовное дело

rus.tvnet.lv
В Талсинском крае найдены мертвые собаки и кошки. Возбуждено уголовное дело
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Госполиция. Иллюстративное фото
Госполиция. Иллюстративное фото Фото: Diāna Lozko/LETA

Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в Талсинском крае, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

Она заявила, что в настоящее время проводится расследование и выясняются обстоятельства происшествия.

В социальной сети Facebook женщина опубликовала информацию о том, что в одном из домов Балгальской волости Талсинского края было обнаружено большое количество мертвых собак и кошек. Три выживших собаки, две козы и пять кошек были переданы в приюты для животных.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх