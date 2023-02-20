В Талсинском крае найдены мертвые собаки и кошки. Возбуждено уголовное дело

Она заявила, что в настоящее время проводится расследование и выясняются обстоятельства происшествия.

В социальной сети Facebook женщина опубликовала информацию о том, что в одном из домов Балгальской волости Талсинского края было обнаружено большое количество мертвых собак и кошек. Три выживших собаки, две козы и пять кошек были переданы в приюты для животных.