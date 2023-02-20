Фото и Видео ⟩ В Бахмут из Риги отправился гуманитарный конвой

Конвой состоит из трех микроавтобусов, в которых находится тактическая одежда латвийского производства и другие необходимые на фронте вещи. Он дойдет до Бахмута, где идут тяжелые бои. Груз примут семь бригад.

Также будут доставлены три автомобиля (пикапа), один из которых специально приспособлен для крупнокалиберного пулемета.

В мероприятии приняли участие вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк и посол Украины в Латвии Александр Мищенко.

Видео: Гуманитарный конвой в Украину