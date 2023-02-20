Пригожин потребовал от Министерства обороны РФ боеприпасы для ЧВК "Вагнер"

Пригожин, которого когда-то называли "поваром Путина" и ранее пытавшийся оставаться в тени, когда началось полномасштабное вторжение Москвы в Украину, открыто признал себя основателем ЧВК "Вагнер" и начал играть все более заметную роль в российской политике.

Однако это вызвало недовольство части российской элиты, поскольку она не считает бывшего преступника, в свое время судимого за разбой, принадлежащим к своему кругу.

В семиминутном видео, опубликованном его пресс-службой в понедельник, 20 февраля, заметно рассерженный и взволнованный Пригожин рассказывает, что ему сказали "извиниться и подчиниться", когда он пытался снабдить своих бойцов боеприпасами.

Пригожин признается, что он не может решить вопрос с поставками боеприпасов, "несмотря на все свои знакомства и связи".

Пригожин утверждает, что российская промышленность сейчас производит достаточно боеприпасов, чтобы адекватно снабжать фронтовые войска, и что нехватка боеприпасов у его бойцов является результатом обдуманных решений.

"Вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешенными. Это серьезнейшая проблема. Причем, боеприпасы в стране есть", - сказал Пригожин.

С началом повторного вторжения Пригожин публично критиковал как армейских генералов, так и кремлевских чиновников за недостаточное рвение в войне против Украины. Он также обвинил Минобороны в попытке присвоить себе заслуги ЧВК "Вагнер" на фронте.