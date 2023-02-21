Секретная стратегия Кремля описывает захват Беларуси

В документе также говорится, что реформа Конституции Беларуси, "одобренная" на "всенародном референдуме" в феврале 2022 года, должна пройти в российских интересах, а законы РБ - "гармонизированы" с законами РФ.

Кроме целей, в документе прописаны и угрозы, способные, по мнению Кремля, нарушить планы России в Беларуси. К ним авторы стратегии относят возможность сближения Лукашенко с НАТО, влияние на него "националистических и прозападных политиков", замена российских вакцин от коронавируса на американские и европейские, а также полный перевод системы образования на белорусский язык.

Эксперты склонны считать стратегию подлинной

Подлинность обнародованного документа до конца подтвердить невозможно, однако западные эксперты склонны верить в его аутентичность.

"Содержание документа абсолютно правдоподобно и соответствует тому, что мы тоже наблюдаем", - заявил высокопоставленный сотрудник западной разведки газете Süddeutsche Zeitung. "По своей внешней форме документ напоминает стандартный документ российской бюрократии или политического управления", - прокомментировал замдиректора Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Мартин Краг.

Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметил, что цели РФ в отношении Беларуси такие же, как и в отношении Украины. "Только в Беларуси она полагается на принуждение, а не на войну. Но итоговой целью по-прежнему является полное поглощение", - сказал он. Журналисты отмечают, что отдельные элементы стратегии - такие, как массовая выдача российских паспортов - уже использовались Кремлем в других странах и регионах: например, в Абхазии, Южной Осетии и на востоке Украины после его оккупации.