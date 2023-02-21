Опрос ⟩ Почти каждый 5-й житель Латвии за последний год "изображал планы", чтобы остаться дома

"После долгой пандемии, проведя много времени в четырёх стенах, у многих есть ощущение, что наконец можем вернуться к хобби и интересам вне дома. Но в поисках снижения затрат, мы вероятно будем экономить на таких занятиях, и всё больше будем чувствовать себя неуютно в пространстве, которое не отвечает нашим нуждам и желаниям", - говорит глава Отдела дизайна интерьеров IKEA, Дариус Римкус.

Что поможет чувствовать себя дома лучше?

Исследование "Жизнь дома"» показало, что мы считаем дом отражением нашего характера, и существует возможность, что дом станет источником душевного благополучия. Но на сегодняшний день, только 6 из 10 жителей Латвии считают, что дом отражает их характер.

Мы видим отражение своего характера в наших вещах, в том, как мы используем пространство и в тех, с кем мы живём. "Отражать свой характер в доме и улучшать душевное состояние нам помогает пространство для нужд и интересов (так считают 37% жителей Латвии), домочадцы (40%) и вещи, которые несут в себе воспоминания (39%). Это важно не только в Латвии, но и для жителей по всему миру", - говорит Д. Римкус.

Руководитель Отдела дизайна говорит, что дизайн - это инструмент, с помощью которого можно создавать место для вещей, которые нам нравятся и радуют. А чтобы дом стал отражением хозяина, не нужны большие перемены.

"Я советую смотреть на обустройства дома в долгосрочной перспективе, не концентрируясь на том, что в моде именно сейчас. Такой подход лучше всего отразит ваш характер, и будет доступнее в цене. Существуют проверенные способы, как продемонстрировать любимые вещи и оптимально использовать пространство, так, чтобы придать характер нашему жилищу. Мы проводим исследование "Жизнь дома" уже долгие и знаем, чем лучше люди чувствуют себя дома, тем лучше у них общее состояние".

39% жителей Латвии считают, что в отражении личности и характера большая роль отведена вещам, которые несут в себе память о каких-то событиях. Это может быть что угодно - магнитик на холодильнике или фотография. Но по словам психотерапевта А. Миксона, эти вещи могут послужить вдохновением для следующих приключений, или для того, кто вымотан - это станет сигналом к тому, что нужно отдохнуть. «Не обязательно куда-то ехать, наш дом также может стать идеальным источником хорошего самочувствия и отдыха", - говорит психотерапевт.