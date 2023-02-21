Почти каждый пятый житель Латвии за последний год изображал занятость, чтобы побыть дома - свидетельствует ежегодное исследование IKEA "Жизнь дома". Эта тенденция существует не только в Латвии, о во всех трех балтийских странах, чаще планы себе придумывают молодые люди (18-34 года). Но в этом нет ничего плохого, лишь говорит о том, что дома мы чувствуем себя хорошо.
Опрос ⟩ Почти каждый 5-й житель Латвии за последний год "изображал планы", чтобы остаться дома
Ежегодное исследование IKEA "Жизнь дома" показало, что дом за последний год стал ещё важнее, чем раньше. Во времена, когда будущее неясно, мы ищем дома покой и безопасность. Четверо из десяти жителей по всему миру и каждый третий в Латвии признались, что дом вызывает больше положительных эмоций, чем год назад.
Изображаем планы, чтобы остаться дома
Дом - лучшее место, где можно провести время, даже если для этого нужно сказать неправду. Почти каждый пятый житель Латвии за последний год придумывал планы, чтобы остаться дома и никуда не ходить, чаще всего это были люди в возрасте 18-34 лет.
Психотерапевт Артур Миксон подчёркивает, что сейчас, из-за постоянного присутствия социальных медиа в нашей жизни, это имеет большой эффект и больше стимулов для нашей занятости, потому что мы стараемся быть похожими на других, вместо того, чтобы ориентироваться на собственные желания. Поэтому можно чувствовать вину вдвойне за то, что хотите побыть дома и отдохнуть. Но это стоит делать, это совершенно нормально уделять время себе и оставаться дома, если вы не хотите с кем-то встречаться. Самое главное - факт, что вы хотите остаться дома, - это довольно веская причина, чтобы сказать "нет" другим.
Странности дома
Исследование показало ещё много интересных фактов, почти каждый пятый житель Латвии порой разговаривает сам с собой наедине, а каждый шестой за последний год разговаривал с растениями дома. Интересно, что 42% жителей Латвии порой едят в постели. Это число в два раза выше в сравнении с миром, и позволяет сделать вывод, что дом – это то место, где мы можем чувствовать себя самими собой и вести себя так, как нам нравится.
"Общение с растениями или с самими собой говорит о том, что нам комфортно, безопасно и хорошо. Это доказывает, что подобные действия могут вызвать интересные размышления и новый анализ информации. Разговаривая вслух с самим собой, может помочь решить проблемы или придумать новые идеи", - говорит психотерапевт Артур Миксон.
А. Миксон уверяет, что не стоит слишком переживать по этому поводу. Совершенно нормально так разговаривать, если это приносит облегчение. Это значит, что мы свободны дома, что дает нам душевный покой. Исследование показало, что 71% жителей Латвии утверждают, что могут быть собой дома.
Важность дома в будущем станет больше
В период, когда весь мир затянул пояса, очень вероятно, что в целях экономии мы больше времени будем проводить дома. Почти половина жителей Латвии считает, что если стоимость жизни повысится, то больше всего пострадают хобби и увлечения вне дома.
"После долгой пандемии, проведя много времени в четырёх стенах, у многих есть ощущение, что наконец можем вернуться к хобби и интересам вне дома. Но в поисках снижения затрат, мы вероятно будем экономить на таких занятиях, и всё больше будем чувствовать себя неуютно в пространстве, которое не отвечает нашим нуждам и желаниям", - говорит глава Отдела дизайна интерьеров IKEA, Дариус Римкус.
Что поможет чувствовать себя дома лучше?
Исследование "Жизнь дома"» показало, что мы считаем дом отражением нашего характера, и существует возможность, что дом станет источником душевного благополучия. Но на сегодняшний день, только 6 из 10 жителей Латвии считают, что дом отражает их характер.
Мы видим отражение своего характера в наших вещах, в том, как мы используем пространство и в тех, с кем мы живём. "Отражать свой характер в доме и улучшать душевное состояние нам помогает пространство для нужд и интересов (так считают 37% жителей Латвии), домочадцы (40%) и вещи, которые несут в себе воспоминания (39%). Это важно не только в Латвии, но и для жителей по всему миру", - говорит Д. Римкус.
Руководитель Отдела дизайна говорит, что дизайн - это инструмент, с помощью которого можно создавать место для вещей, которые нам нравятся и радуют. А чтобы дом стал отражением хозяина, не нужны большие перемены.
"Я советую смотреть на обустройства дома в долгосрочной перспективе, не концентрируясь на том, что в моде именно сейчас. Такой подход лучше всего отразит ваш характер, и будет доступнее в цене. Существуют проверенные способы, как продемонстрировать любимые вещи и оптимально использовать пространство, так, чтобы придать характер нашему жилищу. Мы проводим исследование "Жизнь дома" уже долгие и знаем, чем лучше люди чувствуют себя дома, тем лучше у них общее состояние".
39% жителей Латвии считают, что в отражении личности и характера большая роль отведена вещам, которые несут в себе память о каких-то событиях. Это может быть что угодно - магнитик на холодильнике или фотография. Но по словам психотерапевта А. Миксона, эти вещи могут послужить вдохновением для следующих приключений, или для того, кто вымотан - это станет сигналом к тому, что нужно отдохнуть. «Не обязательно куда-то ехать, наш дом также может стать идеальным источником хорошего самочувствия и отдыха", - говорит психотерапевт.
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