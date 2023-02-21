Видео ⟩ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главное

В течение прошлого года обращение Путина несколько раз переносилось. Затянувшуюся паузу президент России объяснял тем, что в 2022 году ситуация развивалась очень динамично и было сложно "зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время".

По мнению аналитиков, Путин рассчитывал приурочить свое выступление к какому-либо значительному успеху на поле боя в Украине, но этого так и не произошло.

Как заявлял пресс-секретарь российского лидера, один из главных акцентов Путин сделает "на текущей ситуации" - на вопросах, связанных с ходом войны против Украины, экономикой, социальными проблемами.

Среди приглашенных послушать обращение Путина в этом году появится новая категория: участники "специальной военной операции" - именно этим термином российские власти продолжают описывать идущую войну.

Сообщается, что на следующий день, 22 февраля, в Москве должен пройти масштабный митинг-концерт.

Dmitry Medvedev's already struggling and Putin hasn't even turned up yet pic.twitter.com/wZF6087Y2v — Francis Scarr (@francis_scarr) February 21, 2023

Главные тезисы из речи Владимира Путина