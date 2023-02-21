Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию РФ. Согласно Конституции России, президент оглашает послание ежегодно. При этом в 2022 году оглашение послания не состоялось.
Видео ⟩ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главное
В течение прошлого года обращение Путина несколько раз переносилось. Затянувшуюся паузу президент России объяснял тем, что в 2022 году ситуация развивалась очень динамично и было сложно "зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время".
По мнению аналитиков, Путин рассчитывал приурочить свое выступление к какому-либо значительному успеху на поле боя в Украине, но этого так и не произошло.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера, один из главных акцентов Путин сделает "на текущей ситуации" - на вопросах, связанных с ходом войны против Украины, экономикой, социальными проблемами.
Среди приглашенных послушать обращение Путина в этом году появится новая категория: участники "специальной военной операции" - именно этим термином российские власти продолжают описывать идущую войну.
Сообщается, что на следующий день, 22 февраля, в Москве должен пройти масштабный митинг-концерт.
Dmitry Medvedev's already struggling and Putin hasn't even turned up yet pic.twitter.com/wZF6087Y2v— Francis Scarr (@francis_scarr) February 21, 2023
Главные тезисы из речи Владимира Путина
В начале своей речи Путин говорил о войне в Украине и ее причинах.
- "За нашей спиной готовился совсем другой сценарий", - сказал Путин о дипломатических попытках России решить вопрос Донбасса.
- "Запад занимался крючкотворством и закрывал глаза на издевательства над верующими", - выразил он недовольство.
- "Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие", - указал Путин.
- Путин обвинил страны Запада в обмане, игре "краплеными картами" и расширении НАТО на восток. "Ни у одной страны мира нет стольких военных баз, как у США", - привел он доказательства своей мысли.
Путин: "Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить".
- При этом он уточнил, что "мы не воюем с народом Украины... Он стал заложником своего режима и их западных хозяев".
- "Страны Запада намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния... Мы будем на это реагировать", - пригрозил президент РФ.
- "Чем более дальнобойные системы будут поступать [в Украину], тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ", - продолжил угрожать Путин.
- Также он обратил внимание на то, что Запад погряз в бездуховности. "Посмотрите Священное писание, главные книги других религий. Там все сказано: что семья - союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Англиканская церковь планирует - пока только планирует - рассмотреть идею гендерно нейтрального бога. Что тут скажешь? Прости, Господи", - возмутился он.
- Путин заявил, что в 1939 году это "Запад открыл дорогу" нацистской Германии, а сейчас он создает "анти-Россию". Также он рассказал, что в Украине используют символику фашистской Германии, а на военную технику наносят нацистские знаки.
- Путин предложил создать государственный адресный фонд, который будет помогать семьям погибших участников войны. Фонд будет координировать вопросы поддержки, помогать в образовании, трудоустройстве, предпринимательстве. За каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник. "Наш долг поддержать семьи, помочь им вырастить детей. Семья должна быть окружена заботой. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", - сказал Путин.
Путин: Уровень оснащения ядерных сил сдерживания сейчас более 91%. Мы должны выйти на такой же уровень по всем компонентам вооруженных сил.
Central bank governor Elvira Nabiullina, who privately opposes the war but has not said so in public, does not look thrilled. pic.twitter.com/XBXBg5ONxC— max seddon (@maxseddon) February 21, 2023
- Путин об экономических санкциях: "Российская экономика оказалась прочнее, чем думали на Западе".
- Путин уверен, что военная промышленность не будет доминировать над гражданской. "Пушки вместо масла - такой ситуации в России не будет", - указал он.
- "Стратегическая задача - вывести нашу экономику на новые рубежи. Это время не только вызовов, но и возможностей", - сказал Путин о бизнесе.
- Обратился он и к тем, кто зарабатывал в РФ, а жить планировал в Европе. "Образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал за рубежом, многое потеряли. Их там просто ограбили", - заявилл Путин.
- "Источники благополучия и будущее должны быть только в родной стране, в России. И тогда мы создадим действительно прочную экономику, которая не будет закрываться от мира", - продолжил говорить о бизнесе президент РФ.
Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур.
- В заключение своей речи Путин обратился к теме противостояния с НАТО. Он сказал, что НАТО "фактически потребовало" от России вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск к инспекции на ядерные оборонные объекты. "Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал Путин.
Учитывая такое противостояние Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях
"Если США проведут [ядерные] испытания, то и мы проведем", - заявил Путин.
Свою речь президент России закончил словами: "Правда за нами". После чего прозвучал гимн России.
Видео: Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию
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