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Видео ⟩ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главное

rus.tvnet.lv
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главное
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: Luca Perra/Shutterstock

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию РФ. Согласно Конституции России, президент оглашает послание ежегодно. При этом в 2022 году оглашение послания не состоялось.

В течение прошлого года обращение Путина несколько раз переносилось. Затянувшуюся паузу президент России объяснял тем, что в 2022 году ситуация развивалась очень динамично и было сложно "зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время".

По мнению аналитиков, Путин рассчитывал приурочить свое выступление к какому-либо значительному успеху на поле боя в Украине, но этого так и не произошло.

Как заявлял пресс-секретарь российского лидера, один из главных акцентов Путин сделает "на текущей ситуации" - на вопросах, связанных с ходом войны против Украины, экономикой, социальными проблемами.

Среди приглашенных послушать обращение Путина в этом году появится новая категория: участники "специальной военной операции" - именно этим термином российские власти продолжают описывать идущую войну.

Сообщается, что на следующий день, 22 февраля, в Москве должен пройти масштабный митинг-концерт.

Главные тезисы из речи Владимира Путина

В начале своей речи Путин говорил о войне в Украине и ее причинах. 

  • "За нашей спиной готовился совсем другой сценарий", - сказал Путин о дипломатических попытках России решить вопрос Донбасса.
  • "Запад занимался крючкотворством и закрывал глаза на издевательства над верующими", - выразил он недовольство.
  • "Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие", - указал Путин.
  • Путин обвинил страны Запада в обмане, игре "краплеными картами" и расширении НАТО на восток. "Ни у одной страны мира нет стольких военных баз, как у США", - привел он доказательства своей мысли.

Путин: "Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить".

  • При этом он уточнил, что "мы не воюем с народом Украины... Он стал заложником своего режима и их западных хозяев".
  • "Страны Запада намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния... Мы будем на это реагировать", - пригрозил президент РФ.
  • "Чем более дальнобойные системы будут поступать [в Украину], тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ", - продолжил угрожать Путин.
  • Также он обратил внимание на то, что Запад погряз в бездуховности. "Посмотрите Священное писание, главные книги других религий. Там все сказано: что семья - союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Англиканская церковь планирует - пока только планирует - рассмотреть идею гендерно нейтрального бога. Что тут скажешь? Прости, Господи", - возмутился он.
  • Путин заявил, что в 1939 году это "Запад открыл дорогу" нацистской Германии, а сейчас он создает "анти-Россию". Также он рассказал, что в Украине используют символику фашистской Германии, а на военную технику наносят нацистские знаки.
  • Путин предложил создать государственный адресный фонд, который будет помогать семьям погибших участников войны. Фонд будет координировать вопросы поддержки, помогать в образовании, трудоустройстве, предпринимательстве. За каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник. "Наш долг поддержать семьи, помочь им вырастить детей. Семья должна быть окружена заботой. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", - сказал Путин.

Путин: Уровень оснащения ядерных сил сдерживания сейчас более 91%. Мы должны выйти на такой же уровень по всем компонентам вооруженных сил.

  • Путин об экономических санкциях: "Российская экономика оказалась прочнее, чем думали на Западе".
  • Путин уверен, что военная промышленность не будет доминировать над гражданской. "Пушки вместо масла - такой ситуации в России не будет", - указал он.
  • "Стратегическая задача - вывести нашу экономику на новые рубежи. Это время не только вызовов, но и возможностей", - сказал Путин о бизнесе.
  • Обратился он и к тем, кто зарабатывал в РФ, а жить планировал в Европе. "Образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал за рубежом, многое потеряли. Их там просто ограбили", - заявилл Путин.
  • "Источники благополучия и будущее должны быть только в родной стране, в России. И тогда мы создадим действительно прочную экономику, которая не будет закрываться от мира", - продолжил говорить о бизнесе президент РФ.

Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур.

  • В заключение своей речи Путин обратился к теме противостояния с НАТО. Он сказал, что НАТО "фактически потребовало" от России вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск к инспекции на ядерные оборонные объекты. "Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал Путин.

Учитывая такое противостояние Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

"Если США проведут [ядерные] испытания, то и мы проведем", - заявил Путин.

Свою речь президент России закончил словами: "Правда за нами". После чего прозвучал гимн России.

Видео: Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

 
 

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