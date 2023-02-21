"Пусть они придут!" В Молдове продолжаются пророссийские демонстрации, власти ждут диверсий Москвы

Она заявила со ссылкой на данные спецслужб, что российские "диверсанты с военными навыками [готовятся предпринять] насильственные действия, нападения на здания и государственные учреждения и даже захват заложников".

За последние несколько дней пограничники Молдовы не дали въехать в страну 57 людям из стран, где многие симпатизируют России. В их числе - группа сербских футбольных болельщиков и несколько боксеров из Черногории.

Кроме того, на прошлой неделе над страной на несколько часов было закрыто воздушное пространство. По данным управления гражданской авиации, это было сделано из-за неопознанного летающего объекта, похожего на метеозонд.

"Совершенно ясно, что Россия является страной-агрессором", - сказал в интервью Би-би-си Росиан Василой, глава пограничной полиции Молдовы.

По его словам, угроза Молдове увеличилась после 24 февраля, когда началось вторжение в Украину, но сейчас, подчёркивает он, "ситуация иная: это комбинация внешних и внутренних угроз".

Пока Украина продолжает бороться и идет к победе, риски для Молдовы ниже, считает Василой. "Если Украина падет, Молдова - следующая, - говорит он. - Но страха у меня нет".

С тех пор как началась война, президент Санду приложила немало усилий для диверсификации источников энергии страны и сокращения ее зависимости от российского газа. Но из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и высокой стоимости импорта электричества из Румынии сделать это было очень непросто.